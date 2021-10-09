梁雪湄向海嵐聚會　江芷妮轉開美容公司黃𨥈瑩疑似已婚生B？

現年45歲的黃𨥈瑩在1994年參選港姐獲得最上鏡小姐後入行，直至2011年約滿無綫，正式退出演藝圈，並轉職美容行業，但她仍不時與圈中好友聚會。日前梁雪湄在IG Post出一系列聚會照，並寫道：「大家終於能一聚，多謝裸泳（羅泳嫻）的自解塔羅牌 #happygathering #happynight #開心一聚 #上次見面四年前 #四年一聚似奧運」，除了梁雪湄同向海嵐之外，久未露面的黃𨥈瑩、江芷妮及羅泳嫻都有出席，幾位昔日小花都保養得宜，狀態相當好。



幾位昔日小花都保養得宜。（IG@koei_koei）

有網民留意到相中黃𨥈瑩抱住一個小朋友，關係十分親密，因而猜測她已經結婚生仔。黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火，成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。兩人拍拖期間古天樂被爆出曾有過案底的事，令演藝事業大受打擊，但當時黃紀瑩沒有離棄他，一直在他身邊給予支持，可惜兩人拍拖7年分手收場。

黃𨥈瑩曾與古天樂拍拖七年。（影片截圖）

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曾在《陀槍師姐》系列劇集中飾演四喜的梁雪湄，在2009年離巢後曾到亞視做主持工作，不過發展平平，之後就淡出幕前，她曾與朋友開設美容院，又有投資冰室生意，近年她兼職做旅遊和飲食Blogger，經常周遊列國。

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而江芷妮近年亦已經退出娛樂圈，投身商界，更豪擲七位數轉型開美容公司，搞得有聲有色，她在2012年嫁給建築師男友Derrick，當時羅泳嫻都有出席婚禮。