「靜芳」百白奪最佳女配角　姜濤連發三個限時動態：恭喜老師！

《第23屆台北電影獎》於昨晚（9日）圓滿舉行，最佳男主角和最佳女主角分別由《當男人戀愛時》的邱澤及的《愛．殺》陽靚奪得，不過MIRROR成員姜濤關心的並不是出爐影帝及影后，而是去年一同合作拍劇集《超感應學園》的拍檔、今年憑《詭扯》奪得最佳女配角殊榮的女演員百白。



台北電影獎｜《當男人戀愛時》邱澤封帝︰感謝我的女主角許瑋甯

姜濤與百白於《超感應學園》中合作。（Instagram：@baibai0810）

現年33歲、原名的白靜宜的百白於《超感應學園》中飾演「靜芳」一角，是「超自然感應社」裏的六小福成員，在劇中更比起姜濤小一歲，不過，現實中的姜濤對於有無數拍電影和電視劇經驗的前輩百白都相當恭敬，更稱呼對方做老師。他得知對方奪得最佳女配角都感到相當興奮，更特意在Instagram祝賀：「恭喜老師呀！！！」、「老師的表情好可愛！」

姜濤得知百白奪得最佳女配角都感到相當興奮！（Instagram：@keung_show）

33歲的百白（左一）於《超感應學員》中飾演「靜芳」一角，是「超自然感應社」裏的六小福成員，在劇中更比起姜濤（右一）小一歲。（Instagram：@baibai0810）

百白奪獎時表示能夠以喜劇的電影拿到這個獎項，是一個非常非常大的鼓勵：「我覺得人生很難，所以快樂非常的重要，我的夢想是做喜劇，因為我覺得帶給別人快樂才是最大的快樂，謝謝你們也同樣的認同這份美好，我相信快樂可以啟動真真切切關於善的循環，謝謝你們的這個肯定，他能夠帶著我走得更遠、更長，我會持續的加油。」

百白憑《詭扯》於《第23屆台北電影獎》奪得最佳女配角殊榮。（Instagram：@taipeiff）

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《第23屆台北電影獎頒獎》完整得獎名單

百萬首獎︰《捕鰻的人》

最佳劇情長片︰《消失的情人節》

最佳導演︰陳玉勳《消失的情人節》

最佳女主角︰楊靚《愛・殺》

最佳男主角︰邱澤《當男人戀愛時》

最佳女配角︰百白《詭扯》

最佳男配角︰劉冠廷《詭扯》

最佳編劇獎︰徐譽庭《我沒有談的那場戀愛》

最佳攝影︰許哲嘉《捕鰻的人》

最佳新演員︰陳姸霏《無聲》

最佳紀錄片︰《捕鰻的人》

最佳剪輯獎︰賴秀雄《消失的情人節》

最佳造型設計︰董彥秀《怪胎》

最佳美術設計︰趙思豪《同學麥娜絲》

最佳配樂獎︰盧律銘《無聲》

最佳聲音設計︰郭禮杞、李東煥《無聲》

最佳視覺效果︰郭憲聰《消失的情人節》

最佳動畫片︰《夜車》

最佳短片︰《鋼琴課》

傑出技術︰《廢棄之城》

楊士琪卓越貢獻獎︰黃建業