魷魚遊戲｜韓美女212號真身竟是大美人！金姝怜IG粉絲數暴漲190萬

Netflix韓劇《魷魚遊戲》大紅，飾演要角「韓美女」的金姝怜也躍上國際舞台，她在戲裡被戲稱為大嬸，讓她一氣之下要對方猜她年紀，實際上她已經45歲，與舒淇、林心如同年，也已經是一個女兒的媽，私底下扮相也是氣質美女，為戲大改造，非常犧牲。
金姝怜演出「韓美女」個性跋扈敢愛敢恨，但她私下其實個性溫柔，她最近接受南韓媒體訪問，笑說原本粉絲數只有400，如今已經暴漲到近190萬！
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她出道21年對於自己的爆紅也不可置信，當初與導演黃東赫合作過《熔爐》、《盜墓同盟》，後來黃東赫非常肯定她在《SKY Castle天空之城》的表現，認為她可以詮釋《魷魚遊戲》的韓美女，在完全沒有試鏡之下就找她演出，讓她心存感激，認為導演非常相信她的表演。
金姝怜現實生活中留著過肩的中長髮，也常穿幹練的套裝與高踭鞋，她與片中女星鄭浩妍（鄭好娟）等人交情都很好，即使戲裡互相廝殺，戲外卻是好友，還時常在片場玩自拍。
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