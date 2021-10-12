《魷魚遊戲》引發全球追劇熱潮　比利時有學生模仿死亡遊戲被圍毆

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）上月上架不久就登上全球戲劇排行榜冠軍，引起全球追劇熱潮，不但令劇中的綠色運動衣和桃紅色工作人員引起劇迷爭相購買，就連劇中的其中一個通關遊戲「椪糖」都大受歡迎，不少人在家中挑戰自行製作，追劇之外帶領另一股熱潮。然而，英國的一間小學卻擔心劇集內容過份血腥令小朋友模仿，並向全體家長呼籲要防止讓他們觀看。



《魷魚遊戲》在全球大受歡迎。（Netflix）

《魷魚遊戲》的劇情講述，負債累累的人們為了456億韓元（約3億港幣）獎金不惜代價玩一些童年時經常會玩到遊戲，然而只要在遊戲途中被淘汰，就即場被穿着粉紅色服裝的工作人員就地處決而死。由於劇情涉及暴力、性、和自殺，因此Netflix的官方網站亦已標明該劇適合16歲以上的觀眾觀看。

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）掀起全球熱潮。（Netflix）

由於劇情涉及暴力、性、和自殺，因此Netflix的官方網站亦已標明該劇適合16歲以上的觀眾觀看。（《魷魚遊戲》劇照）

礙於收看此劇並不需要像入電影院一樣需要檢查身份證才能收看，依然有不少未成年的觀眾收看，英國有小學寫信給全體家長叫他們防止小朋友收看《魷魚遊戲》，擔心劇情會造成孩童之間的模仿效應，並指出現時已經有部分學生因為模仿劇中的橋段而引發衝突，希望這些家長可以讓小朋友知道現實生活中互相事隔會造成極大的傷害。有學校的老師想出對策為學生講解有關暴力和網絡安全的議題，不過有家長稱收到學校指引，假如子女被發現模仿劇中遊戲，學校將會對家長有所懲罰，令他們大呼不可思議。

有學校擔心學生會模仿《魷魚遊戲》劇中的死亡遊戲。（Netflix截圖）

除了英國一些學校對《魷魚遊戲》實行嚴厲的打壓，一間位於比利時的學校亦在社交網站表示，有學生在學校因為模仿劇中的「123，木頭人」等死亡遊戲，落敗者被其餘學生懲罰圍毆而引發暴力事件，因此在Facebook撰文呼籲家長要好好看實小朋友。

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