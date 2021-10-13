薔薔林嘉凌遇詐騙集團險蝕200萬！誤信台灣黑幫幾乎同老豆反面

台灣女星薔薔（林嘉凌）以大膽作風活躍於演藝圈，同時不諱言自己的富二代身分，2018年和爸爸福利汽車董事長林茂樹揭露「假賣屋真詐騙」手法，成功保住200萬（台幣、下同）訂金的事件更在當時引起熱議。



薔薔上節目《小明星大跟班》談及「對不起又被我搞砸了！」話題，說道家裡曾遇詐騙案，當時詐騙集團有200萬訂金被押在她家，剛好那陣子她認識了一位黑道大哥，對方聽聞這件事後，建議他們歸還200萬，然而薔薔爸卻要她「不要輕易聽信他人」。

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薔薔當時眼見黑道大哥的辦公室掛了「十大槍擊要犯寫的書法字」，因此對他深信不疑，甚至認為是爸爸瞧不起她的朋友，直到後來發現真相，讓她感到十分內疚，如今在節目中特地打電話向爸爸道歉，結果爸爸聽完嚇壞：「這麼晚了妳幹嘛講這個？妳是吃錯藥喔？我從來沒聽過妳跟我道歉，妳突然這樣子我會怕耶！」

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