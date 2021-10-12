霍啟剛囝囝演奏大提琴多才多藝　郭晶晶帶媽媽同囡囡欣賞演出

近日相繼開設不同社交平台帳號的郭晶晶，不時同大家分享日常生活及囝囝囡囡的成長點滴，日前郭晶晶Post出一系列囝囝霍中曦演出的照片，並寫道：「學習音樂需要許多的堅持和積累，小朋友學習音樂更是對小心智的大鍛煉，除了需要父母的配合與引導，也需要小朋友自己一次又一次靜下心來的堅持。我很贊成孩子學習音樂，修身靜心，鍛煉心智，只要孩子有興趣去學，我就願意給予更多支持，並不是為了他能在音樂領域取得多優秀的成就，而是希望他能在演奏中感受到自己日積月累的訓練帶來的自身成就感，明白成功背後定然是堅持。昨天和媽媽、妹妹一起看哥哥的演出（現在妹妹已經成了哥哥的小Fans了~^_^）」



霍中曦演奏大提琴。（小紅書@郭晶晶）

相中所見8歲的霍中曦穿上一身西裝，手裏拿着大提琴，神情專注認真。完成演出後，霍中曦與妹妹霍中妍合照，雖然兩兄妹都戴着口罩，但笑起來露出「腰果眼」，十分可愛，而今次郭晶晶更帶了媽媽一起欣賞霍中曦的演出，郭媽媽與女兒及外孫女在台下合照，三代同堂的畫面好溫馨！其實霍啟剛與郭晶晶一向都十分注重仔女的教育，全力支持培養他們的興趣愛好，年僅8歲的霍中曦彈鋼琴、畫畫、寫書法、陶藝、擊劍樣樣掂，絕對是多才多藝！