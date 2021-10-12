Jennie@BLACKPINK巴黎鐵塔前打卡　激罕玩透視裝好身材一目了然

韓國女團BLACKPINK成員Jennie集可愛性感在一身，是現今不少女生心中的理想型女性代表，早前她為品牌Calvin Klein激罕脫衣拍內衣廣告，火辣程度比得上「性感小馬」泫雅，與她可愛的外貌對比之下成極大反差。然而，Jennie其實私底下打扮比較低調密實，造型多數都以隨性風格為主，性感Jennie只有在她打歌、出騷抑或代言時才會見得到。



Jennie以一身火辣性感裝束出席於法國巴黎舉行的Chanel時裝活動。（Instagram：@jennierubyjane）

近日她以一身火辣性感裝束出席於法國巴黎舉行的Chanel時裝活動，之後幾日都逗留當地繼續遊玩。她在Instagram上公開多張換上私服後周圍打卡的照片，恤衫毛衣馬甲樣樣齊盡顯她型格又有貴氣的一面，昨晚（11日）卻上載一張站在巴黎鐵塔前風格突變的照片，穿上一件能清楚看到黑色比堅尼的透視長袖上衣，姣好身材一目了然，罕有地以大尺度裝扮公開示人，不少粉絲都看到歎為觀止，更表示Jennie終於大個女！

Jennie私底下仍然盡顯型格又有貴氣的一面。（Instagram：@jennierubyjane）

Jennie穿上一件能清楚看到黑色比堅尼的透視長袖上衣，姣好身材一目了然。（Instagram：@jennierubyjane）

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