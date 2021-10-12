14歲石川花激似橋本環奈奪選美冠軍　被封新一代千年一遇美少女

日本多年來盛行舉辦選美比賽，專為青少年參加的除了有《全國女高中生選舉》及《全國男高中生選舉》之外，還有一個名為「MISS TEEN JAPAN」的選美比賽。今屆「2022 MISS TEEN JAPAN」的賽果於本周日（10日）揭曉，最後由被譽為「小橋本環奈」的14歲中學生石川花奪得冠軍，獲網民大讚是新一代「千年難得一遇的美少女」。



（左至右）亞軍火之口紗彩和、最佳攝影師獎增尾安琪日和（中）及冠軍石川花。（Twitter：@mi

2007年出生、來自北海道的石川花因為擁有白哲皮膚和日常水汪汪的無辜大眼，外形酷似橋本環奈，因此參賽的時候已經被人稱做「小橋本環奈」，果然不出大家所料，她最後成功打敗7524名年齡介乎13至19歲的參賽者連奪特別獎「D-UP獎」和冠軍寶座，成為全場唯一一個奪兩獎的參賽者，她留下感動的眼淚哽咽表示「真的沒想到能夠獲得兩個獎項，非常開心！」，並表示希望將來能以模特兒和演員身份發展。

橋本環奈又有「千年一遇的美少女」之稱。（IG＠kanna399）

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