SHINee鐘鉉靈堂照被美國歌手P圖宣傳演唱會　網民鬧爆唔識尊重人

韓國男團SHINee主唱鐘鉉(金鐘鉉)於2017年12月因抑鬱症在家中自殺離世,結束短短27年的生命,即使已經事隔三年多,但他的離開仍然是不少歌迷心中的痛,SHINee成員們亦不再吝嗇自己對他的思念。然而,最近有粉絲發現一位外國歌手竟然惡搞鐘鉉的靈堂照片並用作宣傳自己演唱會,隨即被大批網民怒轟不尊重,該名美國歌手的身份亦隨即被起底,登上Twitter的熱搜榜。



SHINee主唱鐘鉉的離開仍然是不少歌迷心中的痛。(Instagram:@shinee)

美國歌手Oliver Tree於2019年在自己的YouTube頻道上宣傳自己《Goodbye Farewell》的巡迴演唱會,並將靈堂上的鐘鉉遺照和十字架合成作自己的照片,並寫上「REST IN PEACE SWEET BOWL CUT」的文字。據悉,當時他已經受到不少網民的抨擊叫他刪除照片,但他仍無動於衷,甚至指責那些網民為「K-POP狂熱粉絲」。近年Oliver Tree人氣暴漲,在Tik Tok亦累積不少粉絲,過去的行徑再度被人翻出引起巨大的爭議:「瘋了嗎?」、「基本的禮貌在哪?」、「這明顯是侮辱」、「把別人的痛苦利用在宣傳上是不人道的行為」,令無數韓國及外國網民發起聯署要求Oliver Tree正式道歉,Twitter上的hashtag「#apology_Olivertree」及「#올리버트리_사과해(Olivertree道歉吧)」已經達到十萬。

鐘鉉的靈堂照片被人惡搞引起外界巨大爭議。(Joy News 24)

Oliver Tree於2019年在自己的YouTube頻道上宣傳自己《Goodbye Farewell》的巡迴演唱會,並將靈堂上的鐘鉉遺照和十字架合成作自己的照片,並寫上「REST IN PEACE SWEET BOWL CUT」的文字。(網上圖片)

Oliver Tree被網民鬧爆。(Twitter:@Olivertree)

+ 3

Oliver Tree的惡搞事件引起滿城風雨後在Instagram發長文解釋道歉,並形容沒有理解上傳圖片的嚴重性是一個非常愚笨的錯誤,自己應該要再謹慎一點:「我想向他(鐘鉉),以及所有因為這張照片而受傷的人道歉,我並沒有意圖去想去任何人。我要澄清,這張照片並不是由我和我的團隊製成,我們也不知道這樣照片從何而來,如果我們知道的話,我們一定不會上載!當有人告訴我們的瞬間,我們就馬上刪除了。 」他又表示,自己小時候親眼目睹表哥在醫院離世,因此一直希望能用藝術來詮釋死亡這個主題,可惜卻造成重大的失誤:「再次向因為那個失誤而受傷的大家表示歉意,請諒解我並不是故意的。我會向鍾鉉的家人和所有人致以最深切的問候,我愛他。」

Oliver Tree為惡搞事件致歉。(Instagram:@olivertree)

現年28歲的Oliver Tree於2011年出道,推出的代表歌曲包括《When I'm Down》、《Hurt》、《Let Me Down》及《Life Goes On》等等,他去年推出的專輯《Ugly Is Beautiful》更打入Billboard 200的第十四位。

按圖回憶更多SHINee鐘鉉的照片: