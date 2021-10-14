萬綺雯回憶拍劇辛酸史劇接劇冇得唞　曾拍打戲意外受傷致肋骨折斷

剛剛在月初過了51歲生日的萬綺雯，在去年完成與歐陽震華合作拍攝的劇集《伙記辦大事》後，於3月正式離巢，結束與無綫8年賓主關係。近年將工作重心轉移到內地的萬綺雯，不但成立「萬綺雯工作室」，接拍綜藝短劇，更在浙江莫干山與朋友合股做民宿生意，正式在內地定居。早前萬綺雯接受內地傳媒訪問，大談入行經歷及過往拍劇的辛酸，直言自己都曾陷入低谷。



萬綺雯現時在內地定居，專心打理民宿生意。（微博@老R工作室）

當年只有18歲的萬綺雯在入行前為婚紗店擔任兼職模特兒，期間被睇中邀請她去參選亞洲小姐，而她在得知可以到希臘拍外景後，從未試過出國旅行的萬綺雯成功被吸引，決定參賽。不過參賽過程並不像她所想像的那樣，萬綺雯在訪問中透露當時十幾個女仔輪流化妝、影相，晚晚都要捱夜，她更累到病倒，不停地發燒，於是她在完成初賽後向媽媽提出想退賽，但主辦方就表示由於已經簽約，所以拒絕她的要求，最後萬綺雯憑着充滿個人特色的氣質外貌，以及42吋長腿成功奪得亞軍！

當年只有18歲的萬綺雯憑着充滿個人特色的氣質外貌，以及42吋長腿成功奪得亞洲小姐亞軍！（影片截圖）

重溫當年靚樣：

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隨後萬綺雯成為亞視力捧花旦之一，但壓力亦隨之而來，萬綺雯透露當時一年要拍五、六套劇，每套20集，往往是一套還沒拍完，已經要拍下一套，完全沒有時間休息，她更直言累到喊，連續幾年都維持着這種生活。萬綺雯當年在劇集《我和殭屍有個約會》中飾演的馬小玲至今都是劇迷心目中的經典，但她在拍攝第三輯時意外受傷致肋骨折斷，尾龍骨移位，影響到坐骨神經痛，為免影響拍攝進度，她休息了十幾日後就繼續開工：「那個痛讓你沒辦法講話，沒辦法咳嗽，不能打噴嚏，不能笑，坐下來都很難，高跟鞋不能再穿了，走路每一步你都痛一下。好不容易拍完一天回去睡覺，我需要用所有的方法讓自己能躺下去，再用一堆枕頭把自己圍起來，睡覺的時候不能動，一動就會醒。如果突然間咳嗽，就完蛋了。」

萬綺雯在拍攝《我和殭屍有個約會III之永恆國度》時意外受傷，導致肋骨折斷。（劇照）

強忍痛楚拍攝的萬綺雯直言每日都喊，喊完去開工，經常全身痛到出汗，直至完成拍攝後去看醫生，對方建議她要好好休息，而她亦決定專心養傷，進入半息影狀態，學陶藝、插花、畫畫。2012年萬綺雯轉投TVB，陸續拍攝了幾部劇集，但她在拍完《致命復活》後又休息了一輪，她直言以前一直向前衝，但過程並不開心：「也不知道為了什麼，跑得那麼快，雖說我腿長，也追不上的呀。後來我想明白了，我不要追人家，不要不要，我的路是他們走過的路，那我自己的路怎麼走出來呢？我有自己的步伐，不跟你們玩了。這樣想之後，我輕鬆多了。」

2012年萬綺雯轉投TVB，但她在拍完《致命復活》後又休息了一輪，直至去年完成與歐陽震華合作拍攝的劇集《伙記辦大事》後，正式離巢，回復自由身。（視覺中國）

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熱愛旅遊的萬綺雯近年拍攝了微綜藝《綺遇記》，期間走訪了很多民宿，最後被莫干山的環境吸引，決定正式入股，並於內地定居，學習打理民宿生意，更樂在其中：「去年我合約到期，多自由，我喜歡做的事情我說了算。我沒有大的目標，覺得開心就好了。你給我看看花花草草，我開心。如果不開心還是要不停地做，那不是好可憐嗎？年輕的時候熬得起，做的事情是打基礎，讓之後的路走得更遠、更好，但是到了某個點，你還是覺得不適合，不開心，倒不如就停一停，想一想，可能不知道什麼時候，就出現了一個新的路給你。」

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