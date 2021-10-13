王俊棠為細仔王東泰慶祝29歲生日　屋企太細被嫌寒酸：有愛就好

有「TVB御用惡人」之稱的王俊棠近年在處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演惡形惡相的池富，但其實在現實生活中他就是一位慈父。現年65歲的王俊棠育有兩個兒子，早前他與細仔王東泰（James）一起亮相節目《思家大戰》，身高190cm的東東高大靚仔，一出場就成為焦點！日前王俊棠上載了一段在家中為兒子東東慶祝29歲生日的短片，不過由於蛋糕尺寸太細，屋內空間相對狹小，因而被網民嘲笑太寒酸。



王俊棠早前與細仔王東泰（James）一起亮相節目《思家大戰》，高大靚仔的東東一出場就成為焦點。（IG@stupidjames）

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片中所見王俊棠當日特別準備了一個生日蛋糕，再插上蠟燭，為東東送上驚喜，兩父子在鏡頭前有講有笑，十分溫馨，不少網民都大讚東東靚仔，紛紛留言送上生日祝福，但亦有人指蛋糕太細，並指王俊棠屋企客廳空間細，裝修亦簡單樸素，不如其他藝人的豪宅般奢華堂皇：「家裏看起來好拮据啊」，不過王俊棠不但沒有介意，更大方回應：「家裏房子大小不是最重要，只要有愛就好，我家房子真的很小，但是希望各位不用議論，開心就好，生不帶來，死不帶去。」

王俊棠日前上載了一段在家中為兒子東東慶祝29歲生日的短片。（影片截圖）

其實王俊棠近日在屋企拍攝了不少短片，他曾上載一段在客廳跳舞的片段，一身居家Look的他活力十足，而早前八號風球，他就親自下廚煎蛋給太太食，曝光了自家廚房，雖然屋企空間不大，但不少網民就認為貼地又充滿生活氣息，並大讚王俊棠的回應大方得體。王俊棠更不時孖東東一起拍片，現時擔任模特兒的東東亦有以特約演員身份重回TVB，對於網民大讚東東似足韓國Oppa，王俊棠亦十分自豪：「他長得像媽媽，我第一次在社交媒體上發我的兒子正臉，所以大家多多支持！」

兩父子一起開工！（影片截圖）

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