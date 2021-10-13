何超儀曬新造型曝光豪宅內景　三層別墅風格獨特私家花園開Party

已故賭王何鴻燊子女眾多，當中被指是最叛逆千金的何超儀，就是他與二房藍瓊瓔所生的女兒，以歌手身份出道的何超儀，後來轉戰影壇，一直努力在演藝圈發展，從沒因為顧忌家世背景而束縛自己，即使是小配角都全力以赴演出。而一向不走尋常路的何超儀，打扮亦相當有個性，日前她在IG曬出自己的新造型，身穿粉色連身裙的她戴上圍巾及腰帶，對鏡自拍，整個造型型格十足，不過就有網民留意到何超儀的豪宅背景，設計充滿藝術氣息！
相中所見大屋至少有三層高，每一層樓梯的牆上都掛上了畫作，而在何超儀身後更可見有一大個玻璃櫃，櫃內掛滿了各種款式的帽子。而從何超儀之前曬出的相中所見，地上還擺滿了鞋子，作為圈中潮人的她不時收到品牌送上的禮物，而何超儀就在家中留影，展示收到的各種禮物，同時亦曝光了豪宅內景，可見裝修風格相當獨特，擺設都充滿心思。
而戶外花園空間亦十分闊落，何超儀曾與老公陳子聰在自家花園開Party，兩人盛裝打扮，並在魚池邊擺放了一張長椅，再準備好一張枱、各式各樣的Cushion、氣球、花等等，十足十舉行品牌發布會。何超儀還會在花園健身，更會準備充氣泳池給愛犬玩水，相當識歎！
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