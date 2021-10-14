鄭中基夾份《玩爆你個腎》整蠱Edan　靠花姐即興演出完成瘋狂劇情

李健宏（KB）的YouTube 節目《玩爆你個腎》與鄭中基的「機動電視台RTV」合作拍片，昨日（13日）上載的新一集《玩爆你個腎》邀請MIRROR成員呂爵安（Edan）做嘉賓，Edan剛與鄭中基拍完電影《闔家辣》，似乎順利成章有藉口與Edan合作，不過今集劇情峰迴路轉，估都估唔到。

今集《玩爆你個腎》主角Edan。（影片截圖）

《玩爆你個腎》以整蠱嘉賓著名，今集KB劇本下的「受害者」是Edan，邀請到唱片監製舒文等合作，又有鄭中基份，可說是全系列最重卡士的一次。劇本安排Edan與鄭中基錄電影主題曲，但過程中舒文與鄭中基鬧交，Edan除了被困在錄音室，又被逼在兩人嘈交時送上生日蛋糕，在一片粗口聲中場面尷尬，最後KB現身落下句點。

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不過今集竟然有計中計！在Edan的整蠱環節結束後節目突然倒帶，原來大肆鋪張下的兩台合作是計中計前傳，鄭中基5月在收到合作時已計劃整蠱KB，又與KB拍檔寧爺傾好出賣KB。結果連Edan都是鄭中基的計中計演員，要在KB劇本結束後扮嬲，等KB內疚兼道歉，雖然KB最初唔信Edan嬲，甚至以計中計中計嘗試反枱扔樽，但在花姐臨場交戲後，令KB信以為真，令鄭中基順利玩爆KB個腎。

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