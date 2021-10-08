麥當勞聯乘MIRROR成員Edan呂爵安推出「新地蘋果脆」，各位粉絲買新地蘋果脆就可以換限量心「E」卡，只要一個步驟就可以換購，即睇下文睇換購詳情！



麥當勞聯乘MIRROR成員Edan呂爵安推出「甜入心新地蘋果脆」。（麥當勞圖片）

Edan最近推出新歌《My Apple Pie》，大受歡迎，繼和姜濤、Anson Lo盧瀚霆於麥當勞App週年慶推出籃神卡後，再次與麥當勞合作推出「新地蘋果脆」。

麥當勞新推的新地蘋果脆將蘋果批配搭新地，蘋果批金黃香脆外層包裹著熱辣辣蘋果肉，淡淡肉桂香味十分誘人，加上香滑呍呢拿新地，味道超夾，蘋果脆杯更印有Edan肖像，相信各位「爵屎」都會不捨得食！

麥當勞新推的新地蘋果脆將蘋果批配搭新地（麥當勞圖片）

由10月11日起至10月22日（星期六、日及公眾假期除外），只要成為麥當勞App用戶，就會獲得新地蘋果脆電子優惠券——「【雙重窩心】$32 新地蘋果脆(兩杯) 送心「E」卡」優惠券，買兩杯新地蘋果脆，即可換購一套兩款印有Edan肖像的「心『E』卡」！心「E」卡數量非常有限，送完即止，想知哪間分店有仲有心「E」卡，可於麥當勞 Facebook專頁內查看存貨，各位「爵屎」要留意喇！

各位粉絲買新地蘋果脆就可以換限量心「E」卡。（麥當勞圖片）

只要成為麥當勞App用戶，就會獲得新地蘋果脆電子優惠券。（麥當勞圖片）

另外，麥當勞 App 用戶亦有「新地蘋果脆」優惠券，可用$16 就買到一杯「新地蘋果脆」。

麥當勞 App 用戶亦有「新地蘋果脆」優惠券，可用$16 就買到一杯「新地蘋果脆」。（麥當勞圖片）

麥當勞 App 新地蘋果脆優惠



優惠日期：10月11日起至10月22日（星期六、日及公眾假期除外）



適用時間：早上 11 時至午夜 12 時



適用分店：指定之香港麥當勞®餐廳(海洋公園、梅窩、亞洲貨櫃大廈、長洲、沙田馬場、跑馬地馬場、香港國際機場客運大樓及山頂廣場除外



😍同場加映：Edan新MV原來在九龍灣大排檔取景😍

Edan呂爵安新歌《My Apple Pie》MV原來在九龍灣大排檔取景！新歌MV發佈不足14小時已逾36萬觀看次數。記者發現原來MV其中Edan與人打架一幕，原來是場景在九龍灣合興大排檔拍攝！

合興大排檔開業已經超過30年，是區內人氣大排檔。除了有鑊氣小炒外，還有生猛海鮮以及潮州打冷等，當中招牌菜式包括韭菜豬紅、薯仔牛柳粒、薑蔥魚腩煲、潮州煎蠔餅、香橙骨等等，不少人食過都指啖啖肉又夠鑊氣，和朋友結伴去人均都只是$100，十分抵食！

👇👇👇點圖看合興大排檔美食相👇👇👇

+ 2

想跟Edan去MV取景地打卡？即點👉👉👉Edan呂爵安新歌《My Apple Pie》派台 MV原來在九龍灣大排檔取景