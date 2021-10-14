徐若瑄幫健身教練徵女友　列10項擇偶條件被批苛刻：找男生容易些

現年46歲的徐若瑄（Vivian）雖然已為人母，但無論是樣貌還是身材都保養得宜，令人羡慕。近來健身有成的Vivian日前在社交平台公開幫健身教練Joe徵女友，除了曬出Joe的爆肌身材之外，更列出10項擇偶條件，包括「飲食清淡、不愛澱粉、飲食168（生活步調才可同調）、理想身高不低於168（但可以為愛放下執念）、開朗活潑熱情陽光笑口常開人品價值觀端正、愛運動不貪吃、勤勞自律，身不懶、上進努力，心不懶、孝順，愛毛小孩、職業不同行，最後還不忘備註：「若真有緣，不介意姊弟戀（但不能差太多），我個人覺得若真合的來，心地善良的他，什麼都不介意」。



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現年29歲的Joe身高184cm，翻看他的IG，他經常大曬健身相，一身肌肉相當搶鏡！不過不少網民就認為這10項擇偶條件太苛刻，更留言反問：「整篇文章只有『徐若瑄私人教練』有加分，其他加分的點在哪」、「他真的有優秀到可以開出這樣的條件嗎」、「他會單身很久」、「條件符合也不會選他」、「這種的不要結婚比較好」、「條件這麼多還是單身好了」，亦有網民搞笑回應：「找男生可能容易些」、「他可以徵男友，應該會有很多人符合」，討論相當熱烈！

徐若瑄日前在社交平台公開幫健身教練Joe徵女友，除了曬出Joe的爆肌身材之外，更列出10項擇偶條件。（IG@vivianhsu.ironv）