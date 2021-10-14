呂有慧激罕與老公金童出席聚會　曾傳離婚傳足32年力破傳聞

出身自無綫電視第一期藝員訓練班的呂有慧、陳嘉儀、程可為、金興賢和高妙思等，早前與胡楓、盧宛茵、賈思樂、張之珏、文雪兒等趁着中秋節聚會，勾起不少觀眾的回憶，當中現年65歲的呂有慧依然氣質出眾，獲不少網民讚賞。日前呂有慧與老公金童激罕一起出席聚會，力破離婚傳聞！
當年呂有慧由藝訓班畢業後即獲力捧，參演了多套劇集，當中她在《巫山盟》、《船》、《亂世兒女》、《紅樓夢》等劇中與小生伍衛國演一對，兩人因而成為熒幕情侶。不過正當事業如日方中之時，呂有慧在1975年突然宣布與武打明星金童奉子成婚，當時外界認為金童其貌不揚，與外形出眾的呂有慧不合襯，而呂有慧為了家庭更一度淡出幕前，直至她重返演藝圈時，只能淪為配角。
1989年呂有慧傳出婚變，雖然她從未承認，但外界都以為她已經與金童離婚。不過今次聚會，資深傳媒人汪曼玲就寫道：「今晚請呂有慧夫婦、蘇淑萍、金興賢食飯，也請埋我擦多一餐。」惹來不少網民好奇呂有慧與金童的關係，對比當年兩人的合照，有網民推測身穿白色Polo衫的男士就是金童，今次呂有慧與金童兩夫妻一起出席聚會，力破傳了32年的離婚傳聞！
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