呂有慧激罕與老公金童出席聚會　曾傳離婚傳足32年力破傳聞

出身自無綫電視第一期藝員訓練班的呂有慧、陳嘉儀、程可為、金興賢和高妙思等，早前與胡楓、盧宛茵、賈思樂、張之珏、文雪兒等趁着中秋節聚會，勾起不少觀眾的回憶，當中現年65歲的呂有慧依然氣質出眾，獲不少網民讚賞。日前呂有慧與老公金童激罕一起出席聚會，力破離婚傳聞！



早前一班出身自無綫電視第一期藝員訓練班的演藝圈前輩趁中秋舉行聚會。（微博@汪曼玲）

當年呂有慧由藝訓班畢業後即獲力捧，參演了多套劇集，當中她在《巫山盟》、《船》、《亂世兒女》、《紅樓夢》等劇中與小生伍衛國演一對，兩人因而成為熒幕情侶。不過正當事業如日方中之時，呂有慧在1975年突然宣布與武打明星金童奉子成婚，當時外界認為金童其貌不揚，與外形出眾的呂有慧不合襯，而呂有慧為了家庭更一度淡出幕前，直至她重返演藝圈時，只能淪為配角。

呂有慧當年跟伍衛國是經典熒幕情侶。（影片截圖）

1989年呂有慧傳出婚變，雖然她從未承認，但外界都以為她已經與金童離婚。不過今次聚會，資深傳媒人汪曼玲就寫道：「今晚請呂有慧夫婦、蘇淑萍、金興賢食飯，也請埋我擦多一餐。」惹來不少網民好奇呂有慧與金童的關係，對比當年兩人的合照，有網民推測身穿白色Polo衫的男士就是金童，今次呂有慧與金童兩夫妻一起出席聚會，力破傳了32年的離婚傳聞！