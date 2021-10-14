何家勁內地招工被指出手太低　曬員工飯堂照疑反擊：你以為容易呀

現年61歲的何家勁當年憑劇集《包青天》中展昭一角深入民心，更被譽為歷代「最靚仔的展昭」，迷倒不少粉絲，但近年他已經淡出娛樂圈，轉戰內地發展的他投資開設「勁家莊」，專心打理健康食品生意，更有傳他身家過億。早前網上流傳何家勁旗下工廠的招工訊息，當中標明工廠需要招聘大量普通工人，人工方面是月薪3500到5500元人民幣，但有不少網民認為人工太低，惹來爭議。對於外界的質疑，何家勁未有回應，但日前他就Post出一張照片，並寫道：「每天那麼多員工吃飯！你以為容易呀？」疑似反擊。



何家勁Post出一張員工飯堂照，疑似反擊。（網上截圖）

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雖然被質疑出手太低，但亦有不少網民為何家勁抱不平，直言當地工廠招聘普通工人，人工一般都是這個標準。而何家勁曬出的照片相信是在工廠的飯堂所影，相中所見員工不少，有網民留言道：「創業是艱難的，為有一個好老闆勁哥點讚。」其實何家勁不時都有在社交平台曬出與員工的合照，毫無架子，十分親民！