陳冠希一家搭私人飛機飛夏威夷度假　退出娛圈靠潮牌生意撈得掂

陳冠希（Edison）近年與老婆秦舒培及囡囡Alaia定居美國，近日他們一家人去了夏威夷度假，連日來Edison在IG曬出不少旅行靚相，雖然只看到Edison的背影，但超震撼的日落美景依然吸引不少Fans留言大讚！



近日陳冠希一家人去了夏威夷度假。（IG@edcee3000）

除了秦舒培及囡囡Alaia之外，Edison今次還與二家姐陳見飛及媽媽一起出遊，眾人搭上私人飛機，在姑姑懷中的Alaia對着鏡頭做鬼臉，而在另一張相中，Alaia就坐在座位上望着遠處，十分乖巧，不過相中的Hermès Birkin Bag及Gucci草帽就更加吸睛！

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秦舒培同囡囡Alaia一起拍廣告。（IG@shupeicute）

Edison在2008年宣布退出娛樂圈之後，專心打理潮牌生意，而他創辦的自家品牌更成為潮流指標，每逢推出新產品都會掀起搶購熱潮，為他帶來相當可觀的收入。而繼承了父母優良基因的Alaia，個性十足，年紀細細已經與身為國際超模的媽媽秦舒培一起拍廣告，甚有Model風範！雖然Edison已經退出娛圈，但生活依然富裕，不但不時大曬名錶及限量版行李箱，更會搭私人飛機出行，而他早在2016年以285萬美元買入四千呎獨立屋，豪宅外更設有泳池及SPA，一家人在美國的生活相當歎！