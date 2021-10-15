范瑋琪密謀復出？咒罵網民小孩得冠狀病毒消失一年　FB發文講呢啲

台灣藝人范瑋琪（范瑋琪）近幾年風波不斷，先是在去年（2020）因台灣口罩禁止出口，痛罵當地行政院長蘇貞昌「狗官」，遭到大批網友砲轟後，幾乎消失螢光幕長達一年多的時間。



接著范瑋琪在東京奧運期間，爆出和老公陳建州非法使用安博盒子觀看賽事，上個月（9月）在王力宏自主健康管理期間與好友聚餐，違反台灣防疫規定，挨轟破口。13號她突然更新臉書，分享心理測驗的結果，令網友猜測是否有意復出演藝圈。

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原本活躍於社群媒體的范瑋琪，自9月祝大家中秋節快樂後，睽違近一個月再次發文，PO出一篇心理測驗，結果顯示她的靈魂特質為表演者，內文寫道：「你們具有天生的魅力，不管是外貌特質或是行爲舉止，常常讓人覺得有吸引力，也因此容易結交不少朋友。但容易在乎他人想法，也是你們常面臨的煩惱，如何在社交中和自己取的平衡，會是人生中的一大課題，但請記得愛自己的人，遠遠比討厭的人還多。」范瑋琪還要大家試試看準不準。

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貼文曝光後，其中「表演者」三個字特別引發網友聯想，「準備復出了嗎？」、「既然是表演者，請妳好好發揮下一張新作品吧（期待中）」，不過更多網友留言狂酸，「盜版者」、「表演者跟戲精是一樣的嗎」、「爭端製造者吧」。

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