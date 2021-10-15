賭命夫妻│口罩小姐變PTGF色誘人哋老公 網民：ViuTV節目好癲

《賭命夫妻》找來幾位口罩小姐演PTGF，同人家老公體驗下拍拖，一切都係節目效果啫....唔係真嘅。

《賭命夫妻》本週播映，最近成為討論區熱討的節目，尤其是昨晚播出的一集，相當大膽，更有網民表示要發起〈老婆關注組〉，該集講參賽的「人哋老公」，就要同5位PTGF 拍拖，想測試一下老婆不在身邊的時候，會「乖乖地」還是狼性大發，而這5位PTGF ，其實是早前口罩小姐的佳麗，她們只是演繹角色，雖然只是角色扮演，但對角色掌握相當到家，令網民意想不到。其中泳池一幕5位PTGF穿上性感泳裝一字排開，色誘泳池另一邊的老公們，看得觀眾賞心悅目。

點擊睇《賭命夫妻》精彩畫面：

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再點擊睇五位飾演PTGF嘅口罩小姐:

27歲羅翠雯(現改名羅曼菲)，是2014年工展小姐冠軍，IG經常曬靚相，亦愛出海，相片多在遊艇拍攝，現職有線電視賽馬節目《我要做大户》《齊齊講貼士》主持。

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25歲張若錡Angus IG相片比其餘四位更大膽，但原來對健康飲食同做運動相當有心得，曾為ViuTV拍攝《鬼同你上位》

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凱莎Belle 花名孖四，曾經係空中小姐，香港大學Bachelor of Arts畢業，身上紋身相當型格。

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李文潔Liz 一身健康膚色，她的IG相片比較斯文，亦經常做gym，身型充滿線條。

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34歲温穎琦 Ollie，除了性感外，亦是一名女拳手，在上月舉行的《林作X鍾培生》拳賽上，Ollie亦與張育玲進行了一場拳賽。