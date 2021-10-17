64歲萬梓良當眾跪對方祖先宣布結拜做兄弟　曾因收徒認契女惹爭議

現年64歲的萬梓良近年長居內地，曾拍過不少經典作品的他大受影迷歡迎，頻頻獲邀出席活動，雖然他多次傳出身體欠佳，行動不便，但他依然四出登台，每次出場都有大批人馬前呼後擁，甚有大哥風範。日前有網民上載了一段短片，大爆萬梓良與一位圈外人結拜做兄弟，片中萬梓良身處墓地，他緊握着對方隻手，並大聲講道：「我正式喺貴哥嘅太公面前，同貴哥做結拜兄弟！」之後他更拖着貴哥當眾跪拜對方的祖先，並表示兩人從今以後以兄弟相稱。



萬梓良近年長居內地，四出登台。（視覺中國）

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不少網民看完短片後議論紛紛，當中有人笑言：「到現在還沒走出電影，以為自己是大佬」。其實萬梓良近半年來已經收了兩個徒弟，一個契女，他在今年4月為內地電影《創業大贏家》進行開機儀式期間，突然收了綠葉演員林敬剛為徒，當日林敬剛向他跪地奉茶拜師，而萬梓良更將林敬剛的名字改名為林犇，他又拿出一疊銀紙，總共一萬元人民幣，給林啟剛做見面禮，並用銀紙拍打對方的頭頂。

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之後萬梓良又再收徒，對方是一位名叫王薛儼的內地網紅，拜師當日萬梓良將手上的一杯酒兜頭淋在徒弟的頭上，並講道：「一生富貴，跟着我，鐵了心，你還有很多師伯，師叔。」講完就飲了杯酒再扶徒弟起身。而在今年7月，萬梓良在一場飯局上又認了一個契女，還讓對方兩度親吻他的臉頰，掀起熱議！

萬梓良在一場飯局上認了一個契女，還讓對方兩度親吻他的臉頰，掀起熱議！（影片截圖）