Beyond葉世榮賣力表演冇人聽惹心酸　黃貫中人氣勁黃家強投資有道

現年57歲的黃貫中（Paul）近期因為參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而再度人氣急升，不過相比起Paul，Beyond鼓手葉世榮的發展似乎就不及昔日好兄弟。日前有網民上載了一段葉世榮表演的短片，片中一身Casual Look的他頭戴Cap帽，打扮十分低調，現場所見應該是一場百日宴，主人家特別邀請葉世榮表演，他在台上獻唱Beyond的代表作《光輝歲月》，但台下觀眾就只顧着吃東西、飲酒，完全沒有人在認真聽葉世榮獻唱，不少網民都留言表示心酸：「昔日的殿堂級樂隊鼓手怎麼淪落到這個地步了」、「搵食艱難」、「這個場子侮辱Beyond了」、「太唏噓了」、「好想哭」、「看的心裏很難受」。



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當年黃家駒、黃家強、黃貫中及葉世榮組成樂隊Beyond，創作了多首經典作品，更紅到去日本，可惜Beyond在1993年6月到日本宣傳時，黃家駒意外從舞台墮下身亡，後來他們以三人樂隊繼續發展，不過失去了黃家駒這位靈魂人物的Beyond不如以往，三人之後亦各自發展。

黃家強、黃貫中及葉世榮曾以三人樂隊繼續發展，但最後亦宣告解散。（視覺中國）

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Paul與葉世榮曾合體在蘇州、上海等地舉行演唱會，依然吸引不少歌迷朝聖。（視覺中國）

Paul與葉世榮曾合體在蘇州、上海等地舉行演唱會，依然吸引不少歌迷朝聖。不過身為樂隊鼓手的葉世榮近年接到的綜藝邀約不多，主要以商演為主，近期葉世榮不時開直播與粉絲互動，期間演唱了不少經典歌曲，但反應平平，甚至有網民嫌他唱功差。反觀作為Beyond結他手的Paul在2013年曾參加《我是歌手》，引來不少關注，近期他又憑《披荊斬棘的哥哥》中的精彩演出人氣高企，他在節目中突破自我，不但大曬舞功，更「撈過界」打鼓，唱得、彈得又識打鼓的Paul盡騷多才多藝的一面！早前Paul獲邀參加晚會《小芒種花夜》，他在台上獻唱Beyond的經典名曲《海闊天空》掀起全場高潮，相當打動人心！

葉世榮不時開直播與粉絲互動，期間演唱了不少經典歌曲，但反應平平。（影片截圖）

Paul在節目中盡騷多才多藝的一面。（微博@披荊斬棘的哥哥）

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而黃家強近年雖然工作量不多，但有傳他當年得到大筆保險金後投資地產，成為名副其實的富豪，不工作生活也不用愁。今年3月有報道指黃家強放售何文田常康園一個逾千呎單位，連車位以2,720萬元成功易手，據知黃家強在2006年以公司名義用1,165萬元購入上述單位，持貨15年的他帳面勁賺1,555萬。投資有道的黃家強，除了擁過千萬的何文田物業之外，還投資了不少廠廈及寫字樓單位作收租，也有收藏名車，與日籍女友結婚的他育有兩個兒子，一家四口生活無憂。

黃家強投資有道，生活無憂。（微博@黃家強SteveWong）