洪天明靠家中攝錄機發現兒子搗蛋過程　扮雷神掟鎚擲壞電視螢幕

洪天明與周家蔚於2012年結婚後，並先後於2013年和2015年誕下兩個兒子洪大仁和洪竟琋，不過因為洪天明經常要到內地工作，疫情期間經常要與家庭分隔兩地，更試過最長分開了八個月，不過就算洪天明不在香港，都會經常透過視訊仔仔見面，父子關係密不可分。



洪天明與周家蔚於2012年結婚，兩人育有8歲的大仔洪大仁和6歲的細仔洪竟琋。（Instagram：@janetchowkawai）

然而，洪天明近日卻被這對百厭孖寶氣個半死，原來是他翻看家中的攝錄機時發現，兒子趁家中沒有人的時候偷偷上演電影《雷神》的一幕，將鎚子大力掟出去，卻一掟擲壞了電視螢幕：「請問可以哪裏找雷神？ 他的錘 #監控下的一幕 誰的家也試過。安全第一」

洪天明的兒子趁家中沒有人的時候偷偷上演電影《雷神》的一幕，將鎚子大力投擲出去，卻一擲擲壞了電視螢幕。（TikTok：@Hungtinming）

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洪天明一家所居住的三層獨立屋位於比華利山，面積超過二千呎空間感十足，客廳放置的電視更足足有60吋大！不過，即使好動的兒子意外將60吋大電視擲壞，洪天明不但沒有責備兒子，更讓幽默來化解自己的憤怒，認真抵讚。

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