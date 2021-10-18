鄭嘉穎零的突破首演醫生　歷屆視帝竟只得兩位從未穿過白袍？

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、和羅子溢主演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》將於明晚（18日）首播，該劇不但因為有鄭嘉穎和馬國明兩大視帝坐陣而受到注目，更是有「醫生專業戶」之稱的馬國明第15度演醫生、同時更是鄭嘉穎演戲生涯中第一次演醫生的劇集，醫學經驗冠絕全TVB的馬明與零醫學經驗的鄭嘉穎究竟會擦出什麼火花令人倍感期待。

TVB台慶劇《星空下的仁醫》將於明晚（18日）首播。（《星空下的仁醫》劇照）

事實上，除了鄭嘉穎和馬國明之外，在TVB誕生的視帝如羅嘉良、歐陽震華、郭晉安、林保怡、陳豪、黎耀祥、黃子華、陳展鵬、王浩信及馬德鐘都有曾經在劇集中演過醫生的角色，令不少網民笑言演醫生是奪視帝的必要條件，原來只有兩位從來沒有接演過醫生的角色！

今次是鄭嘉穎演戲生涯中第一次演醫生。（Instagram：@kevincheng_official）

馬國明第15度演醫生。（《星空下的仁醫》劇照）

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