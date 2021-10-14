胡鴻鈞入行十年長文分享感受：這幾年大家過得好不容易

胡鴻鈞（Hubert）於2011年參加完《超級巨聲2》後正式歌手出道，他在入行十年之際推出新歌《謝謝你的應援》感謝一班多年來默默支持他的歌迷，昨日（13日）他撰寫長文分享出道多年的心路歷程。



胡鴻鈞不經不覺已經出道10年。（Facebook：胡鴻鈞 Hubert Wu）

他在Facebook發文表示，入行十年間每一件經歷的事和遇見的人，對自己來說都是成長的烙印：「高低起跌、甜酸苦辣，除了感恩 還是感恩，一路上我很幸運身邊有很多支持我的人，用各種各樣不同的方式向我傳遞愛，告訴我無論發生什麼事你們都會在我身邊陪伴我，一齊行、一齊成長、一齊見證，你們有時會鼓勵我，有時會挖苦我，有時會跟我有說有笑，有時會在活動與我一起大合唱，有時會排好幾個小時的隊只是為了見我一面跟我影張合照，有時會為我準備很多食物和生活用品希望我過得安好，有時會轟炸式的將我的歌和作品給你身邊的朋友聽希望有更多人認識我，有時會將想我進步的地方一字一句寫下來然後寫信/dm我希望我變得更好，有時會花費積蓄去支持我的作品和演出等等等等。」

胡鴻鈞在入行十年之際推出新歌《謝謝你的應援》。（Facebook：胡鴻鈞 Hubert Wu）

他又深信一切都絕非必然，希望歌迷是自己的最強後盾，而他亦能成為歌迷的力量：「我也希望我的出現可以為你們的人生帶來一點光、一點歡樂、一點正能量，正如當我沮喪當我迷失的時候，你們都繼續不離不棄在我身邊，這首歌就是記錄我對你們的感受和想向你們說的話。亦知道這幾年大家過得好不容易，希望這隻歌可以借用你們對我的愛去為你們打氣，未來的路我只會更有勇氣去行去衝去闖，因為我知道你們一直都在。」

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