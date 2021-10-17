張家朗自認內向影代言照要向隊友崔浩然取經：佢都有做開呢啲嘢！

在東京奥運奪得男子花劍個人賽金牌的港隊代表張家朗，今日（17日）以品牌大使身份現身Dior店舖，向來穿劍擊服示人的家朗換上一身黑色冷衫搭配西裝褲造型，令人眼前一亮帥氣又有型，他笑言改頭換面後確實自信了不少：「平時都着運動衫比較多，真係比較少機會試着唔同嘅衫，打扮到咁真係好開心！」



張家朗今日（17日）以品牌大使身份現身Dior店舖。（周倪瑩 攝）

大批市民到場圍觀。（周倪瑩 攝）

張家朗擔任品牌大使的官方宣傳照公開之後隨即引起極大迴響，但有網民認為他的髮型和妝容都稍為失色，更有人覺得他與馬浚偉和許志安撞樣。家朗表示自己沒有太留意外界的聲音：「我覺得似唔似？我又冇諗過呢個問題，我自己覺得（影得）OK嘅，我都係做返自己。」他笑言自己當時得知要拍攝前，都有向經常出席時尚品牌活動的隊友崔浩然（Nicholas ）指教：「阿Nic佢都有做開呢啲嘢，我都有問下佢點做，同埋我哋有時都會一齊傾下fashion嘅嘢。」張家朗直言自己本來就是運動員身份，性格又比較內向，所以不擅長面對攝影機：「可能有時擺啲甫士，我都會有啲怕醜，但係熱咗身之後就好咗好多！」

張家朗擔任品牌大使的官方宣傳照公開之後隨即引起極大迴響。（Instagram：@cheungkalonggggg）

張家朗坦言有向劍擊隊隊友崔浩然取經。（Instagram：@nicholas_edward）

張家朗坦言不介意拍內衣廣告，有機會都可以嘗試。（周倪瑩 攝）

同屬劍擊隊友的張小倫最近夥拍歐錦棠、ERROR成員保錡，以及兩位本地足球員盧均宜和夏志明等合作主持體育節目，張家朗開心表示，自己如果有機會都很希望可以嘗試：「始終體育都喺自己嘅嘢，甚至乎可能我退役嘅時候可以講下我啲師弟打劍嘅情況！」

張小倫最近夥拍歐錦棠、ERROR成員保錡，以及兩位本地足球員盧均宜和夏志明等合作主持體育節目。（Instagram：@siulun_shawn）

張家朗坦言自己性格又比較內向，所以都未知要如何應對攝影機。（周倪瑩 攝）

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