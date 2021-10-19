林志玲大Deep V高貴又性感　網民「望落啲」有驚人發現：太大了！

第一名模林志玲2019年與日本天團放浪兄弟的成員AKIRA結婚，之後長住日本東京，偶爾為了商業代言或公益活動公開露面。近日她更新近況，分享替品牌拍攝的宣傳照，不過網友卻一秒歪樓，注意到女神「異於常人」的高跟鞋尺寸。



穿著白色直條紋連身西裝的林志玲，一手托腮，豪邁地翹著腳，擺出略為冷冽的眼神，盡顯第一名模的氣場，胸前荷葉邊綁帶設計，微微露出底下的肌膚，帥氣中又不失性感。 網友歪樓注意到林志玲雙腳尺寸似乎比一般人還大。

【相關圖輯】46歲林志玲新樣被指「硬梆梆」再傳整容 五官現驚人變化嚇親網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

網友注意到，身高174公分的林志玲穿的高跟鞋似乎比一般人大上許多，露出的腳背長度也頗為驚人，紛紛留言討論，「鞋子看起來好大」、「這鞋子可以拿來過河吧」，更有人認證，「她的鞋子真的好大，我有買一雙志玲義賣的球鞋！」

網友注意到林志玲雙腳尺寸似乎比一般人還大。（FB@林志玲Chiling Lin）

延伸閱讀：

撞臉林美照！林志玲臉竟「神祕變化」 網驚：這不是本人

【本文獲「TVBS」授權轉載。】