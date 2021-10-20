孖黎耀祥開直播回應《巾幗梟雄4》　鄧萃雯：我檔期都留過出來了

由黎耀祥及鄧萃雯主演的TVB劇集《巾幗梟雄》當年收視口碑雙豐收，兩人憑此劇雙雙奪得視帝、視后寶座，當中柴九（黎耀祥飾）的金句「人生有幾多個十年」更成為經典對白，之後兩人再憑《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后，風頭一時無兩！不少觀眾都期待黎耀祥與鄧萃雯再度合作拍攝《巾幗梟雄4》，兩人日前就趁着《巾幗梟雄之義海豪情》開播11周年的大日子，隔空開直播，並首度開腔回應！



黎耀祥及鄧萃雯在2010年憑《巾幗梟雄之義海豪情》「冧莊」視帝、視后。（視覺中國）

+ 27

其實早在去年年底已經有傳《巾幗梟雄》系列將於今年3月開拍第4輯，並找來黎耀祥及鄧萃雯擔正做男、女主角，可惜其後盛傳投資方撤資，加上疫情令該劇開拍一再延期，甚至一度傳出「胎死腹中」，直至今年9月又有消息指《巾幗4》計劃在明年3月開拍，不過雙方一直未有回應。而今次黎耀祥與鄧萃雯就在直播中直言要促成此事不只是取決於演員，鄧萃雯指還要考慮很多因素：「其實我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也很希望如果有很好的劇本再體現第四部的話，我們也會考慮的，我真的是這樣想的，其實我檔期都留過出來了，但是最後還是有些問題卡在中間，所以我們就不能隨便說嘛這個事情。」

兩人隔空開直播，首度開腔回應有關《巾幗梟雄4》的開拍計劃。（影片截圖）

而黎耀祥就自言的確很期待拍攝續集，但就笑言成果未必比得上前作：「也借這個機會跟粉絲呼籲一下，我們再拍一部不好了，大家忘記它就算了，原諒原諒，體諒一下我們。我們盡力而為，假如我們再拍一次，一定是盡全力去做，但是出來的效果我有一點保留，老實講真的，大家的期待都太高了。」鄧萃雯更大讚拍檔態度專業，兩人合作默契十足：「我還是那句，只要我們還沒退休，還在當演員，總有機會可以合作的。」

黎耀祥同鄧萃雯在今年9月於北京重聚。（微博@黎耀祥Wayne）

+ 40

對於再度合作拍劇，鄧萃雯就提議拍攝一部年齡跨度比較大的時裝劇，希望拍攝港版《父母愛情》，而黎耀祥就笑言：「那要看TVB怎麼想了，我們說粵語去演戲是比較親切，而且容易掌握那個戲。那你跟TVB的關係要搞得好一點啦，（靠你囉）你要求不要太高，（你一直都在，你幫幫我打通這個關係吧）沒有啦，TVB來找你你不會理他啦。」曾在2009年及2010年連續兩年奪得「最佳女主角」的，成為史上首位「冧莊」視后，演技備受肯定，但有報道指由於她有份主演的《金枝慾孽貳》收視低迷，而她在2013年時曾炮轟該劇沒有劇本，惹來台前幕後不滿，更傳出她不會再拍TVB劇，雙方關係跌至冰點。

鄧萃雯在劇集《金枝慾孽》中飾演的如妃成為經典，但有傳由於收視低迷，而她在2013年時曾炮轟該劇沒有劇本，惹來台前幕後不滿。（劇照）

重溫鄧萃雯部分作品：

+ 14

鄧萃雯在2016年回巢頒獎。（視覺中國）

不過事實上隨着2016年鄧萃雯回巢頒獎，雙方關係日漸緩和，而她在直播中亦有回應好拍檔：「我是很簡單的，如果劇本好呢，我就一天演8個小時，剩下的十幾個小時都是你來開工，你來上班，你能熬我熬不了。只要給我敷面膜跟睡覺就可以了，所以我每天演的時間比你少一點，可以嗎？我簽合同的時候要帶上這個條件。所以靠你啦，祥仔，你回去跟高層說。（靠你把這個要求放低一點就成事了，就沒事了，對不對？）我明明現在是很容易，為了《義海》我都很容易了。」最後兩人更還原劇中的經典敬禮Pose，回憶滿滿！

兩人在直播最後更還原劇中的經典敬禮Pose。（影片截圖）