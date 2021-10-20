譚凱琪為囡囡舉行1歲生日會　複式豪宅花園設帳篷玩戶外野餐

譚凱琪（Zoie）去年與圈外男友莊日宇（Enrico）結婚，結束8年愛情長跑，正式拉埋天窗，同年6月底宣布有喜，並在10月誕下寶貝女Baby G，未夠一年已經迅速做人妻兼做媽咪。日前是Baby G一歲生日，Zoie特別在家中為寶貝女舉行生日會，她Post出一系列生日派對的靚相，並寫道：「10月份都把心思放在BabyG一歲生日派對上，那天幫她辦了個野餐生日小派對，一直都在擔心天氣問題，不知能否按原定計劃進行，但沒料到當天不但沒有天陰下雨，還有太陽伯伯跟帶着微涼舒爽的秋風陪伴着我們，感激上天的眷顧，派對就能如常順利進行，也謝謝為派對出心出力的單位，BabyG玩得非常之開心。」



Baby G一歲喇！（IG@zozotam1o1o）

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相中所見生日會在戶外進行，為方便一眾小朋友，全部賓客都是坐在地上，正如在郊外野餐一樣，私人花園內放置了大量氣球、野餐墊、帳篷、野餐枱等等。而Baby G的生日蛋糕就以粉紅色及白色為主，足足有三層，最頂層還有一個粉紅色的茶壺在倒茶中，Zoie抱實Baby G，十分溫馨！現時Zoie一家住在位於九龍塘畢架山的帝景峰複式大屋，她曾拍片分享自己的日常生活，片中所見他們的愛巢環境清幽，Zoie可以在私人後花園種菜自給自足，更曾在屋企的天台為囡囡舉行百日宴，空間相當闊落！