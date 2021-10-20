獲陳法蓉慶祝55歲生日　黎美嫻淡出娛圈嫁「元朗舖王」做幸福人妻

近年主力在內地發展的陳法蓉，與幾位圈中閨密蔡少芬、朱茵及洪欣組成「港普F4」大受歡迎，四人更一起拍攝綜藝節目《請吃飯的姐姐》，深受觀眾喜愛。不過由於陳法蓉長駐內地發展，所以只能與留在香港的家人分隔兩地，但幸好有好友幫手照顧。今日（19日）是黎美嫻55歲生日，陳法蓉在微博Post出合照，並寫道：「祝福我的愛人黎美嫻生日快樂，感恩有你在老家幫忙照顧我的家人，我才可以安心住在上海工作！愛你唷！生日大快樂」



陳法蓉與蔡少芬、朱茵及洪欣組成「港普F4」大受歡迎，四人更一起拍攝綜藝節目《請吃飯的姐姐》，深受觀眾喜愛。（微博@請吃飯的姐姐）

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相中陳法蓉同黎美嫻頭貼頭合照，黎美嫻又從後攬住陳法蓉，可見兩人姊妹情深。現年55歲的黎美嫻自TVB藝員進修班畢業後正式出道，曾參演《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》、《絕代雙驕》等經典劇集，由於她經常在古裝劇中擔正做女主角，氣質美貌出眾，因而獲封為「古裝皇后」，當年她與陳玉蓮、曾華倩、張曼玉及戚美珍更被稱為「無綫五美」。

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黎美嫻當年與梁朝偉在合作拍攝《倚天屠龍記》時傳出緋聞，但之後梁朝偉疑「翻撻」曾華倩，引來外界狠批黎美嫻是第三者，最後迫於無奈分手。後來黎美嫻與吳啟華合作《書劍恩仇錄》時，再被指擦出愛火，但兩人亦分手收場。黎美嫻自90年代中期逐漸淡出娛樂圈，至2000年完全息影，2005年黎美嫻與曾任飛機師的「元朗舖王」謝興肇結婚，婚後她過上幸福人妻生活，閒時相約好友聚會，生活非常寫意。

2005年黎美嫻與曾任飛機師的「元朗舖王」謝興肇結婚。（視覺中國）