林子博已搬入兩層高大屋　仔女發燒不怕互相感染

前TVB娛樂台主播林子博於今年8月宣布希望能夠實踐亡妻董燕君的遺願，將仔女培育成材而舉家移民英國曼城，他們一家到埗後更開設YouTube頻道，與觀眾拍片分享搵屋、搵學校和搵工作時所遇到的困難。他於周二（19日）拍片表示已經搬入一間樓高兩層的新屋居住，解決了之前在酒店無辦法煮食的問題，又透露兩個仔女已經找到學校讀書，然而最近兩姊弟卻一齊發燒，他只好在當地藥房頻撲買藥，亦很擔心會與不慎確診新冠肺炎（Covid-19）。



林子博帶着一對子女移居英國。（Facebook：@林子博）

子博坦言雖然自己有帶於香港購買的成藥，但由於一對仔女先後出現發燒、感冒、流鼻水、咳及有痰的徵狀，因此他都不敢怠慢，更買了快速檢測包以防萬一：「我喺超市買咗成箱藥看門口，畢竟呢度唔同香港，香港周圍都係私家醫生，呢度啲人有病好多時係睇政府醫生，因為私家醫生係幾貴，門診起碼要70英磅，即係港幣700元以上，呢度有咩傷風感冒，都係自己去超市買成藥食。因為佢兩個發燒吖嘛，咁想穩陣啲，我朋友就叫我買快速檢測包睇下係唔係中招啦，做完之後睇番個報告，好彩係冇事。」

林子博在當地買了一整箱藥看門口。（YouTube： 子博在英國）

子博透露最近已搬離酒店，入住兩層高又有得煮食的住所：「香港地方比較細一間屋可能得幾百呎，當一個人唔舒服好易惹到第二個、第三個。我而家住嘅地方就有兩層，有幾間房，變咗大家分別喺唔同地方自我隔離，總之你喺自己間房就可以除口罩，出房就戴口罩，我要落去下層煮嘢畀佢哋食。」

林子博坦言一對仔女已經做了快速測試，幸好並無染疫。（YouTube： 子博在英國）

他又表示之前計劃在這幾日去打疫苗，保障自己又能保障一對子女：「其實一直以來我都係未打疫苗，之前睇好多報道都話疫苗會有副作用，我又要照顧兩個小朋友，我就覺得既然疫苗未成熟，不如唔好打住。但係而家我就諗住打，原因係因為喺呢度經歷咗佢哋兩個唔舒服，我都好擔心我自己會中招，我一中招佢兩個我就唔知點算！」

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