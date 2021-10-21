換命真相 | 朱敏瀚裸體望譚俊彥好基情　盤點5個Hehe味濃騷肌場口

無綫（TVB）電視劇《換命真相》最新一集（21日）講到朱敏瀚（飾朴寶劍）懷疑譚俊彥（飾時光）是外星人，所以故意整壞水廂，令他被迫到體育館沖涼。期間朱敏瀚不避嫌地在譚俊彥面前剝光豬，睇到譚俊彥眼都突埋，Hehe味勁濃。



近年無論是ViuTV和TVB都各自有受歡迎的Hehe情侶。其中當然不少得早前大熱ViuTV大熱電視劇《大叔的愛》，Edan半裸在浴室被Anson Lo強吻，成為全劇最經典畫面。而TVB則有張振朗和王浩信，兩人在《反黑路人甲》和《踩過界II》中均有騷肌Hehe場面，有些Hehe場口亦非常搞笑。

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