少爺占事隔七年再開棟篤笑感覺滿意：將99.9%我想講嘅嘢做晒！

少爺占於昨晚（21日）起在灣仔修頓場館舉行一連三場《朱豔強自己一條Show》。（周倪瑩 攝）

少爺占昨晚（21日）在灣仔修頓場館舉行首場《朱豔強自己一條Show》，他完騷後接受訪問坦言，因疫情關係已一年多沒開騷，本來以為會很緊張，但幸好今日現場氣氛相當好，被觀眾的笑聲餵飽了自己。他表示事隔七年再以朱豔強身份上台，單單是整個Talk Show的構思已經用了三個多月的時間：「（朱豔強）七年冇做喇，所以儲咗好多題目去做，一鼓作氣咁一次過寫晒成個大綱，我成個騷都好滿意，因為我覺得好順利咁將99.9%我想講嘅嘢、唱嘅嘢全部都做晒，又冇乜甩漏，真係謝天謝地。」



少爺占坦言對於全晚的表現非常滿意。（周倪瑩 攝）

七仙羽（七師傅）、Ansonbean（陳毅燊）、Ben（趙祥誠）以及Jeffrey（魏浚笙）擔任Talk Show嘉賓贏盡全場掌聲和歡呼，少爺占笑言非常開心，亦絲毫不介意被他們搶盡自己風頭：「個舞台雖然係我帶領，但係都係屬於大家嘅，帶到畀大家一個開心嘅晚上已經係公德無量。」少爺占又特別點名大讚Jeffrey，坦言他是自己本來就非常關注的男藝人，要特別在Instagram親自聯絡邀請對方做嘉賓：「因為我需要一個好靚仔嘅男主角，真係非佢莫屬啦，簡直完美，我真係覺得佢係呢20年嚟見過嘅男明星中最靚仔，乜都有齊，有身高又靚仔又乖！」

少爺占表示今次沒有邀請當奴做嘉賓是因為他不符合今個騷「只請靚仔」的要求，但會於下年艾粒20周年之時再開騷合體，現正積極尋找場地。（周倪瑩 攝）

少爺占全晚以棟篤笑形式講出不少令港人有共鳴的社會話題，當中更有提到「153」、「有一顆造星夢，係『造星夢』，唔係『鐘意星夢』」等部份疑似影射TVB的字眼作為笑哏，他事後表示自己並無影射TVB的意思：「其實唔係講緊佢哋㗎，始終朱豔強係一個虛構嘅角色，佢嘅世界全部都係假嘅，係咪？都唔係真係有呢個人，同埋我哋（同TVB）一路以嚟都好好關係嘅，哈哈！」