陳柏宇事隔四年宣布12月開兩場紅館演唱會：紅館，我返嚟啦！

陳柏宇（Jason）出道十多年以來不少網民都覺得他歌紅人不紅，戥他相當唔抵而封他做「隱世歌手」，終於在他出道多年以後於2017年第一次登上紅館，兩場紅館門票更於一日多的時間就全部賣完，甚至有黃牛將票價炒至3000多元，可謂一票難求。氣勢如虹之下的Jason之後更於2018年在叱咤奪男歌手銀獎兼最喜愛男歌手的殊榮，如今不再隱世的Jason今日（18日）宣布，將於12月再開兩場紅館演唱會，事隔四年再踏足紅館的舞台，消息一傳出就已令粉絲期待不已。



陳柏宇於2017年第一次登上紅館。（資料圖片）

當時更請到鄭伊健做嘉賓。（資料圖片）

陳柏宇於2018年在叱咤奪男歌手銀獎兼最喜愛男歌手的殊榮，如今已不再隱世！（資料圖片）

Jason這次演唱會以「Fight For」作為主題，是因為在這段期間，經歷疫情的反覆影響，世界正處於混沌狀態，但社會各階層都謹守崗位，默默為各自的目標努力，當中包括了Jason：「演唱會原訂去年初舉行，但疫情影響一直延期，當然有點失望，但同時亦默默學習，奮鬥。『Fight For』這個主題，就是想帶出了人人為目標而奮鬥的意念。」

陳柏宇事隔四年再踏足紅館的舞台。

「Fight For」同時亦是今次演唱會的內容精髓，率先推出的先行海報，一反傳統，以問句「你為了甚麼而奮鬥？」突出演唱會主題，繪畫出來的Jason穿上簡約服飾，手拿咪高峰背向鏡頭，以一個高炒角度現身，未有見樣，但整個人的姿態卻充滿自信，予人準備就緒的感覺。

《陳柏宇Fight For _____ Live in Hong Kong Coliseum》將於12月10及11日連開兩場。

Jason坦言自己已經準備就緒：「等候多時，今日終於可以向大家公告：紅館，我返嚟喇！」Jason細想更覺得現在是再上紅館最好的時機：「過去一年多不斷作出新嘗試，由歌曲曲風到演唱技巧都不斷尋求突破，演唱會可以說是這個階段的小總結。」為了重返紅館，Jason也積極參與其中，當中他親自剪接了一連串宣傳片，圍繞今次紅館個唱大小事宜，包括早前已推出的《拉筋篇》，還有明天推出的《背歌詞篇》，都是以輕鬆、搞笑手法製作，展現了Jason幽默的一面。

《陳柏宇Fight For _____ Live in Hong Kong Coliseum》

日期：2021年12月10日及11日（星期五及六）

時間：晚上8時15分

地點：紅磡香港體育館

票價：$780 / $580 / $380

10月25日及26日（星期一及二）上午10時起憑Citibank 銀行信用卡於Cityline優先訂票

11月9日（星期二）上午10時起於城市售票網公開發售

Cityline網址： http://www.cityline.com

城市售票網網址：http://www.urbtix.hk