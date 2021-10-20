陳柏宇歡迎歌迷睇演唱會大合唱唔怕被影響：呢啲係氣氛嘅需求！

陳柏宇（Jason）及沈殷怡今日（20日）現身電器店出席電腦程式體驗揭幕禮，Jason笑言自己並非什麼電腦或科技專家，但在學用電器方面從來沒有太大的問題，因為只要對生活上有幫助的話就一定能學得懂。然而，他卻不想4歲囡囡Abi太早接觸科技產品，因為她由於正值學習能力最高的時期：「都有畀佢玩少少小遊戲撳下撳下嘅，但我冇畀佢喺電腦度玩遊戲，我自己亦都唔會喺佢面前打機，因為我覺得佢暫時呢個歲數未需要接觸得太多，都唔想令佢太早知道打機呢個概念。」



陳柏宇笑言不希望太早讓女兒知道打機的概念，所以自己都會盡量不在她面前打機。（梁碧玲 攝）

早前Jason宣布將於12月連開兩場紅館演唱會，消息一出就令歌迷引頸以待，他笑言演唱會本來原定於去年舉行，但都沒有特別擔心會「搞唔成」，只怕「搞得唔好」：「只能夠全力以赴，希望可以喺有限嘅時間入面能夠做到晒我哋心入面想做到嘅演唱會，而嘉賓人選方面已經決定咗啦，但呢一刻都唔想透露太多！」

陳柏宇表示已經確定了演唱會嘉賓名單。（梁碧玲 攝）

不少網民在網上大呻，在不少演唱會中常常聽到歌迷坐在台下大聲合唱，以及現場派發的打氣棒聲音而聽不清歌手的歌聲，Jason笑言自己站在台上唱歌反而沒有受到影響：「如果係一個人喺遠處嗌嘅話應該就阻唔到任何嘢嘅，但成個紅館嘅人做同樣嘅嘢先會影響到歌手，但其實呢啲係氣氛嘅需求，而且派得pompom畀人即係容許啦，當然你唔好係唔係都用啦！（你都會好歡迎大家同你一齊大合唱？）你覺得時機啱嘅咪做囉，時機唔啱咪唔好做囉！」

沈殷怡及陳柏宇今日（20日）現身電器店出席電腦程式體驗揭幕禮。（梁碧玲 攝）

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