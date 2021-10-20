金宣虎疑霸凌黑歷史連環被爆　曾鎖家教老師入房令對方由二樓跳下

現年35歲的韓國男演員金宣虎，因被爆強迫前女友墮胎後秒分手、與螢幕形象相差甚大兼常常大罵導演及對手演員的醜聞引起巨大爭議，他潛水兩日後今早（20日）發聲明坦承自己就是「K演員」兼且向女方及公眾道歉，更隨即一連被多個廣告商、節目及劇組割席，於三日之內形象事業毀於一旦。他的黑歷史亦被網民愈翻愈多，不但被揭曾與節目中公然向PD發脾氣，更被指有整容的嫌疑、更翻出他於2016年時採訪中自爆曾把老師關在教室裏的疑似霸凌言論，如今全部浮出水面，他苦苦所建立的無辜、呆萌、純品暖男形象經已蕩然無存。



金宣虎的暖男形象蕩然無存。（網上圖片）

1. 疑似在節目中公然向PD發脾氣動怒

金宣虎於今年三月《兩天一夜》中參加「極限野生訓練」的一集，他與節目中幾名成員在無人島早上起床時被告知要靠自己的力量逃出，向來在鏡頭前平易近人的金宣虎卻突然勃然大怒，向女PD低聲吼「呀！」，在身後的DinDin和文世潤馬上上前拉着他，但金宣虎依然相當不滿說道：「現在是在幹嘛，從一早就這樣是在幹嘛？我的腰真的很痛。」金鍾旼見到金宣虎向女PD繼續逼近，大叫：「抓住他！」直至文世潤拍他的肩膀緩和氣氛稱「算了算了」，金宣虎才變回本來的表情，委屈笑說「不是，從這裏要怎麼出去啊？」女PD再繼續說明，表示成員們自己爬小艇就能夠逃出，金宣虎再忍不住動怒問道：「吓？我聽得不清楚，可以再說多一次嗎？」

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2. 男神外貌疑似動過刀

金宣虎外形高大又有型，擁有白哲皮膚、水汪汪的眼睛、深邃的雙眼皮、高挺的鼻子，還有一個營造出靦腆男形象的酒粒，去年他爆紅後更馬上換榮升成為不少韓國女性心中的新任男神。然而，有網民翻出他未出道時的畢業照與現時的男神外貌有很大的差別，不但眼睛沒有現時的深邃雙眼皮，皮膚亦明顯更黝黑，鼻樑和山根亦沒有現時高挺，因此惹來整容疑雲。

金宣虎現時和過去的照片分別甚大。（網上圖片）

3. 自爆「屁孩行為」其實是霸凌行為？

金宣虎於2016年曾接受媒體《withinnews》採訪，以開玩笑的語氣自爆自己學生時期是一名搗蛋鬼：「我毀了兩個學院（笑），那時候家教課外還是違法的，但我在美術學院上家教課，因為太討厭上課了，我為了不想讓老師出來就把門擋住了，老師還因此從2樓跳下來。」他還透露學生時期因為不想被打，他還把藤條丟到別人家的屋頂上，大概丟了30幾個，「實在是被打得太兇了，然後我就報警了，『這裡在做非法家教～』（笑）。」他的醜聞曝光之後形象盡毀，如今網民再看回當時的言論，紛紛表示「完全清醒了」：「好像瘋了」、「啊，原來是這種人」、「超大衝擊」、「天啊」、「這是霸凌了吧？」

金宣虎於2016年曾接受媒體《withinnews》採訪以開玩笑的語氣自爆自己學生時期是一名搗蛋鬼。（《withinnews》）

現在為大家整理出金宣虎爆紅後至現時爆出醜聞事件的懶人包兼時間線，讓大家對事件能有更清楚又深入的理解：