金宣虎失去了一切？　認逼墮胎後遭連環炒魷最少要賠50億韓元

「大勢演員K某」日前被爆料迫前女友墮胎、以一通電話分手、批評業界前輩人品等負面行為，在韓國演藝圈掀起軒然大波，事件長倨熱搜榜，不少聲音矛頭直指目標人物為剛剛終演電視劇《海岸村恰恰恰》的男主角金宣虎，事件持續發酵3日，周三（20日）神隱的金宣虎終承認為爆料文中的主角「K演員」及女方一切指控，並表示「我的疏忽和不夠深思熟慮的舉動傷害了她。我想向她真誠地道歉。我讓所有相信我並支持我到最後的人失望了，對不起。」事件令其營造良久的暖男形象一落千丈，更降級變渣男，相關廣告商及節目組立刻割席，出道12年終於熬出頭也在今次一舖清袋，從炙手可熱當紅演員跌落萬丈深淵，到底他在這3天內失去了什麼？



金宣虎疑迫前女友墮胎渣男事蹟曝光形象盡毀 一文睇清完整時間線

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據韓國資深娛樂記者揭露，金宣虎受大熱電視劇帶挈，代言費才剛加價2億韓幣至7億（約490萬港元）；但在「K演員」傳聞未被落實時，已經有七個品牌的廣告商相繼與金宣虎割席，如今他的自白令形象受重創，預計最少要賠償50億韓元（約3,500萬港元）的毀約金。金宣虎遭口碑不俗的綜藝節目《兩天一夜》開除固定出演的席位；3部原本已經確定拍攝的電影《悲傷的熱帶》、《Dog Days》、《2點的約會》亦相繼準備易角事宜，進軍電影圈夢碎。網民紛紛提出要求隱退的聲音，失望留言：「真的不能相信藝人的形象」、「藝人生涯已經結束了」。與此同時亦有死忠粉絲表示不干涉藝人私生活，會繼續支持偶像。

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