Ruby Rose辭演《Batwoman》背後有驚人內幕！矛頭直指華納高層

澳洲女星Ruby Rose在2020年宣布退出主演美劇《Batwoman》，造成外界一片譁然。當時她解釋在片場受傷是讓她決定辭演的一大原因，而時隔一年多後，她突然在Instagram連發限時動態，揭開當年離去的真正原因，並踢爆高層與同劇演員的不當行為。



Ruby Rose在文中首先向節目統籌Caroline Dries和製作公司Berlanti Prods的Greg Berlanti、Sarah Schechter表示，她要告訴全世界當時在片場到底發生了什麼事，這樣一來，發生在她身上的事，再也不會在另一個人身上看到：「我終於可以討回我的人生和真相了。你應該要感到很羞恥。」

她進一步指出，當時因為特技動作受傷後，時任華納兄弟電視總裁的Peter Roth竟威脅他們，以會花費數百萬製作費以及打算解雇整個劇組和演員一事，要求他們馬上返回工作崗位。

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不僅如此，她也指出Peter Roth曾要求女性在他穿著褲子時幫他燙褲子，並聲稱Peter Roth在她離開劇集後，請了私家偵探調查她。

被指控的對象除了Peter Roth外，還有在劇中飾演她父親的Dougray Scott她控訴他在片場做出不良行為，包括虐待女性和傷害一位女性武打替身。

Ruby Rose也指出《Batwoman》的片場相當不安全，曾有一位劇組人員受到全身三度灼傷的嚴重傷害，現場的環境也造成其他人員受傷。

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最後，她也希望粉絲們不要再問她是否會回到劇中，表示她不會為了任何錢而回歸，也不會因為被逼迫而回歸，「我並沒有放棄，沒有退出。是他們毀了Kate Kane，毀了《Batwoman》，而不是我。我聽從了這些命令，如果我想留下來，我不得不放棄我的權利，但任何威脅、任何霸凌的手段或勒索都不會讓我退縮。」

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而在Ruby Rose爆出此事後，華納兄弟電視公司與Dougray Scott皆火速做出回應。

華納兄弟電視公司以一份措辭強烈的聲明回應Ruby Rose的說法，證實當初的確是他們解雇了Ruby Rose，但用「歷史修正主義（根據以往被忽略的證據，重新解讀主流的歷史觀點）」一詞來形容對方的指責，表示曾收到多次對這名演員在工作場合做出某些行為的投訴，經過內部調查後，做出了不和她續約第二季的決定。

而Dougray Scott則在聲明中表示，正如華納兄弟電視所說，由於對她在工作場合行為的多次投訴，他們決定不讓Ruby Rose與《Batwoman》第二季，「而我完全駁斥她對我提出的誹謗性指控；這些完全是編造的，從未發生過。」

目前《Batwoman》播至第三季，由《超人前傳》（Krypton）女星Wallis Day接替飾演Kate Kane一角。

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