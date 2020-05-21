Ruby Rose宣布棄演《Batwoman》　劇迷強推呢位先係最佳人選？

現年34歲的Ruby Rose因為2016年參演電影《生化危機：終極屍殺》（Resident Evil: The Final Chapter）人氣急升，去年更擔正飾演女蝙蝠俠拍攝The CW劇集《Batwoman》，不過日前Ruby Rose就宣布退出，令不少劇迷可惜。

《Batwoman》剛於5月17日播出首季大結局，早前已宣布會開拍第二季，惟大結局播出兩日後就傳出Ruby Rose棄演。她在社交平台上表示：「我做了一個非常艱難的決定，那就是下一季不重返《Batwoman》。這並不是一個輕率的決定，因位我非常尊重劇中的演員，還有在溫哥華和洛杉磯的劇組人員。」

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女同志身份備受批評 或成退出主因

消息傳出後引來不少劇迷的猜測Ruby退出原因，有人認為很大可能是她去年拍攝特技演出時，因為意外而導致兩側椎間盤突出，更因而接受緊急背部手術。亦有人估計是因為Ruby Rose公開出櫃的女同志，加上因為Batwoman是首位LGBT英雄角色，而令大批網民公開留言攻擊她才令她作這個決定。不過事件爆出後，Ruby Rose或監製都沒有正面回應到底為何Ruby會棄演。另外，有劇迷就強推在《Brooklyn Nine-Nine》中飾演Rosa的Stephanie Beatriz來接手演女蝙蝠俠。