盤點荷里活十大性感動作女星　呢位前DC超級英雄絕不比黑寡婦遜色

由日本導演北村龍平執導;露比蘿絲(Ruby Rose)主演的《奪命守門人》(The Doorman),講述女主角是一名前海軍,當她希望低調過日子時,卻意外捲入一宗名畫爭奪戰。露比蘿絲在戲中化身最強守門人,她不凡的身手表露無遺,難怪許多影迷認為她是新一代的動作女星。

除了露比蘿絲,荷里活仍有不少為人熟悉的動作女星,趁此機會,認識十位又打得又睇得的動作女星。

露比蘿絲的影視作品多數以動作戲為主,當中包括《生化危機》、《殺神John Wick》及《蝙蝠女俠》等。(《奪命守門人》劇照)

現年34歲的露比蘿絲可算是多才多藝,她除了是一名演員外,還是電視主持、唱片騎師(Disc Jockey)、模特兒及影像騎師(Video Jockey)。在好成為演員之前,她曾擔任澳洲超級模特兒新秀大賽、MTV澳洲大獎及冬季奧運會的主持。在2013年,她首度參演的電影《Around the Block》上映,當時電影的主演是《愛登士家庭》女星姬絲汀娜莉芝(Christina Ricci)。

露比蘿絲的處女作是與姬絲汀娜莉芝合作的《Around the Block》。(《Around the Block》劇照)

露比蘿絲在2015年迎來大轉變,她獲邀參演Netflix電視劇《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)而人氣大增。之後露比蘿絲開始接拍更多動作電影,當中包括在《生化危機:終極屍殺》中飾演「Alice」美娜祖華維茲(Milla Jovovich)的戰友Abigale、在《3X反恐暴族:重火力回歸》中飾演超強狙擊手Adele及在《殺神John Wick 2》中飾演反派Santino D'Antonio的保鏢Ares,還跟「John Wick」奇洛李維斯對戰。

露比蘿絲在《3X反恐暴族:重火力回歸》中飾演超強狙擊手Adele。(《3X反恐暴族:重火力回歸》劇照)

除此之外,露比蘿絲獲邀在「綠箭宇宙」(Arrowverse)中飾演蝙蝠女俠(Batwoman),她在2018年先後在《女超人》、《箭神》及《閃電俠》中客串登場,翌年還推出其個人劇集《蝙蝠女俠》。可惜在今年5月,露比蘿絲因特殊原因而宣佈辭演。希望不用等很久,就可以見到露比蘿絲再次成為超級英雄。

露比蘿絲曾經扮演DC超級英雄蝙蝠女俠。(《蝙蝠女俠》劇照)

除露比蘿絲外,盤點十位荷里活「超正」動作女星!