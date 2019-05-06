【殺神John Wick 3】首波影評出爐獲封系列最佳　狗狗成最大亮點

由Chad Stahelski執導；荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick》系列，不經不覺來到第三集。今集《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）打破常規，成為系列首部三級片。 雖然影迷要等到下週才知道今集如何變得血腥及暴力，但是外國傳媒日前率先公布電影首波評價，除大讚奇洛李維斯演技出眾外，新加入的荷爾芭莉（Halle Berry）同樣出色，並讚譽John Wick是2010年代的動作片佼佼者。

除了欣賞奇洛李維斯及荷爾芭莉演出外，相信影迷要落足眼力看狗狗的演出。（劇照）

《殺神John Wick 3》今集完班人馬再度回歸，除了主角奇洛李維斯第三度飾演John Wick外，伊恩麥沙尼（Ian McShane）、蘭斯雷迪克（Lance Reddick）及羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）等都回歸演出。除了舊班底外，新加入還有憑《Prizzi's Honor》奪得奧斯卡最佳女配角獎的Anjelica Huston及奧斯卡影后荷爾芭莉。

外媒大讚荷爾芭莉的演出，並指要為她開設新個人電影。（劇照）

雖然影迷要到下週四先有得睇《殺神John Wick 3》，但是外國傳媒日前流出首波影評。到目前為止，所有網上評論都非常正面，當中讚揚奇洛李維斯演技佔大數。《Fandango》總編輯Erik Davis甚至稱《殺神John Wick 3》是三部曲中最好的：「最後可以說，＃JohnWick3是三部電影中最好的。充滿趣味的創造性戰鬥畫面，更多的世界建築及優秀的反派。電影中有一場刀戰，非常卓越。而且，荷爾芭莉飾演的角色需要有她自己的系列作品。」

《殺神John Wick 3》是整個系列唯一一套三級片，血腥及暴力程度應該是以幾何級數升級。（劇照）

《殺神John Wick 3》成為整個系列最佳電影相信不無道理，因為首波評論近乎沒有負評。除了奇洛李維斯外，荷爾芭莉飾演的新角色Sofia都獲得不少讚譽，而且每個人都非常喜歡今集新介紹的狗仔。《Uproxx》的Mike Ryan的見解相信會影響不少影迷的觀感：「《殺神John Wick 3》非常棒，我甚至不喜歡系列前兩集作品，但今次很好。」

《殺神John Wick 3》首波影評出爐 獲封系列最佳