金宣虎疑迫前女友墮胎渣男事蹟曝光形象盡毀　一文睇清完整時間線

現年35歲的韓國男演員金宣虎，近日因捲入疑強迫前女友墮胎後秒分手、以及與螢幕形象相差甚大常常大罵導演及對手演員的一名由去年開始突然爆紅的「K某男演員」醜聞而受到巨大爭議，雖然他的所屬經紀公司自己未有正面回應醜聞，僅表示「現在還在釐清所有相關事情」，但金宣虎的演藝生涯已經收到極大重創。



金宣虎最近憑劇集《海岸村恰恰恰》事業攀上高峰，突然捲入醜聞受到極大爭議。（網上圖片）

現在為大家整理出金宣虎爆紅後至現時爆出醜聞事件的懶人包兼時間線，讓大家對事件能有更清楚又深入的理解：

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「我要揭發大勢演員K某雙面人和不要臉的事情」的長文重點：

1. K某男演員與前女友2020年初交往，目前已分手4個月（2021年6月分手），交往期間有避孕，但一次男方要求內射，女方認為在安全期而答應，最後懷孕。

2. 女方於去年7月懷孕，孕期6、7周肚子脹痛的情況下，男方知道都堅持問「可以射在裏面吧」，要求發生性行為。

3. 男方知道女友是很難再懷孕的體質，卻以「如果把孩子生下來，就要賠償9億韓元的違約金」為由要求對方墮胎。

4. 男方非常熱愛演戲，年少時貧困因此對金錢很執著，深怕生下小孩影響事業，因此以要賠償9億廣告違約金、會讓父母吃土等理由要求女方墮胎，並直接表示孩子生出來無法愛他，但女方最後得知根本沒有違約金一事。

5. 男方流淚答應2年後要結婚，甚至明年準備同居，更打算介紹父母等話術，以「精湛演技」讓女方同意墮胎。

6. 女方做墮胎手術時，他找了他舞台劇唯一的演員好友做女友監護人假裝是孩子的爸爸，事後僅匯了200萬韓元手術和住院費用。

7. 女方墮胎後態度產生巨大改變，就以拍戲為藉口，用各種敏感的情緒刺激着女方，並從未向女方道歉或反省，最終僅以電話單方面提分手。

8. 去年底男方表示被《D社》影到兩人戀愛證據，更親自把女方電腦和手機裏有他的照片都刪掉，也要女方把對話紀錄都刪了，女方懷疑對方試圖抹去與自己交往的證據，因此備份自保。

9. 男方從去年年底開始爆紅，女方指他開始拍廣告後臉皮就變厚了。

10. 男方人前人後一個樣，在綜藝節目（疑為《兩天一夜》）上曾因突然生氣大吼失態，其實是本性。

11. 男方私下偷罵導演、編劇與演員，電視上說尊敬，私底下說前輩演員很一般。覺得演出的劇名太一般，要求更名，公司說如果不改的話不會讓他演。

12. 男方去年拍攝的電視劇（疑為《Start-Up》）覺得很幼稚，對角色也不滿意，但大紅了之後才感謝導演說拍出他的人生代表作。說對手女星不是他的菜、評論對方外貌，而且對方的演技很差、很過氣，但現在看訪問又展現很甜蜜的形象。

13. 男方罵女配角很醜、很土，別的男配角很沒教養，之前的戲劇大部分都有女演員主動示好，有個長得不怎樣的女星向他告白被他拒絕。

14. 男方形象是很愛護粉絲，但收到粉絲送的iphone並不是感謝，而是擔心被裝偷聽器。

15. 對於節目上的哥哥送出的或收到的韓牛套組、收到的花束一點都不感到感謝，信沒讀就丟了。