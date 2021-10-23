范丞丞手臂蝴蝶紋身露戀情？　傳與歐陽娜娜秘戀中

內地男星范丞丞自選秀節目《偶像練習生》出道，出眾的外型受到不少少女追捧，現時更多參與劇集拍攝討論度更高，一舉一動都備受矚目。近日，他就被網友捕捉到現身海南省的海口機場，手臂上新的蝴蝶紋身非常搶眼，令不少網友猜測同台灣女星歐陽娜娜有關，因而傳出二人秘戀的消息。

范丞丞手臂上的蝴蝶紋身非常搶眼。（微博圖片﹑范丞丞微博圖片）

身穿黑色短袖Tee的范丞丞近日現身海口機場，其左手臂新紋的多個蝴蝶紋身非常搶眼。眼見如此引起不少網友討論，其中一個就是以「范丞丞同款科普」為名的微博，在討論留言中標誌范丞丞表示：「有本事紋大提琴啊你。」疑在暗示新紋身與歐陽娜娜有關。而歐陽娜娜的instagram名稱為「nabi」，更在自我介紹旁附上有蝴蝶的圖案，正好與范丞丞的蝴蝶相和應，因此令不少網友瘋狂猜測二人關係不簡單。

歐陽娜娜instagram自我介紹旁上有蝴蝶的圖案，正好與范丞丞的蝴蝶相和應。（微博圖片﹑nanaouyang＠IG）

眼見緋聞滿天飛，范丞丞方就第一時間出來澄清，透過工作室發出聲明，解釋手臂上的紋身其實是為了自己參演的作品《致命願望》中角色裘文東而紋的，對他有着特殊的意義，望大家不要過份解讀。而歐陽娜娜一方目前沒有作出任何回應與澄清。

歐陽娜娜方目前沒有作出回應。（歐陽娜娜工作室微博圖片）