沈卓盈帶囝囝出街成身名牌好富貴　住過億獨立屋常開大食會食得豪

沈卓盈（Jess）在2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚，並在今年5月誕下B仔Jayden，雖然Jess仍未復出幕前，但她都有不時在社交平台分享湊仔生活。今日（23日）Jess帶Jayden出街，她在IG Post出靚相，並寫道：「今日約咗位小鮮肉 #任攬任錫冇詐型」，相中Jayden乖乖地躺在BB車上，而Jess就溫柔地望着囝囝，十分溫馨！不過見Jess一身行頭都是名牌，連Jayden架BB車都是出自名牌FENDI，售價近兩萬港元，果然是貴婦出巡！



沈卓盈（Jess）一身行頭都是名牌，連Jayden架BB車都是出自名牌FENDI。（IG@jessie_sum）

點擊下圖睇更多：

+ 13

相中Jess戴着Chanel Logo頸鏈、拿着Dior Tote Bag，而鞋就是Gucci Loafer，樣樣都是名牌，十分富貴。據知Jess老公Calvin經營家族內衣褲出口生意，貿易生意遍及歐美，家住京士柏山過億元獨立屋，當時兩人分別去了英國及法國影婚紗相，之後在泰國布吉舉行婚禮。而Jess在升呢做媽媽後就專心照顧囝囝，生活無憂，不時在家中開大食會，壽司、刺身、海鮮火鍋、大閘蟹、和牛壽喜燒應有盡有！

Jess不時在家中開大食會，廚房空間都十分大！（IG@jessie_sum）