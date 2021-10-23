51歲林敬剛新會開柑園占地兩百畝　年產過百萬斤做「陳皮大王」

現年51歲的TVB綠葉林敬剛入行超過30年，經常在劇中飾演惡人、奸人等角色，更有「TVB御用惡人」之稱。近年北上發展的林敬剛除了拍攝網絡電影及登台演出之外，最近他又有新搞作，原來他在廣東新會開了一個大果園，專門種植柑，據他所介紹，整個柑園占地約兩百畝，每年的產量可高達160萬斤！



林敬剛拍片介紹自己的柑園。（影片截圖）

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林敬剛專程到柑園拍片，一眼望去全都是綠油油的果樹，看不到盡頭，他表示現時的柑仍未成熟，屬於小青柑，再過一段時間成熟後就是大紅柑，兩種都可用來煮茶，也可製作成陳皮，一直很受市場歡迎。其實林敬剛家鄉就是新會羅坑鎮，今次回到新會開柑園，他更開舖賣陳皮及當地的農產品，搞得有聲有色。

林敬剛更在新會開舖。（影片截圖）

林敬剛入行以來拍過多套劇集，雖然一直以來都是以閒角為主，但熱愛演戲的他從未放棄。近年積極在內地發展的林敬剛，在今年4月出席電影《創業大贏家》開機儀式時，突然拜萬梓良為師，當日他向萬梓良跪地奉茶拜師，而萬梓良更將他的名字改名為林犇，之後又拿出一疊銀紙，總共一萬元人民幣，給林敬剛做見面禮，並用銀紙拍打他的頭頂。

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而林敬剛現時除了繼續在TVB拍劇之外，亦積極在內地找機會，他曾在接受《香港01》訪問時透露：「近呢幾年我真係多咗喺國內拍網絡電影同院線電影，其實係搵多一點演出機會和學習機會，亦可搵多條路嘅，國内登台都有，要搵食呀，只要有人欣賞我，任何我覺得值得付出的演出工作，我都會做，在國内拍戲有時都辛苦㗎，不過都值得嘅。」在內地定居的林敬剛既可發展演藝事業，又創業做生意，不少網民都睇好他成為「陳皮大王」！