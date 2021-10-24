炎亞綸被網友勸「放下與汪東城心結」　簡單5字回應：緣分不強求

炎亞綸日前到黃大謙YouTube頻道，一起回答酸民的留言，其中一項網友提到「以前總是分不清楚汪東城和炎亞綸的差別」，讓他忍不住脫口直呼「你是眼瞎了是不是？」，而過去曾留傳炎亞綸與汪東城不合，因此網友勸他早日放下心結，炎亞綸則無奈回應。



炎亞綸日前在Facebook轉發相關新聞，並提到「應該看得出來～不是真的真怒吧！其他標題跟情緒別幫大家亂加啊」、「這樣下標很恐怖，也不是每個人都會去看影片」，顯見當時他只是在開玩笑，而有網友就留言勸「希望早日和大東放下心結」，而炎亞綸則回應「緣分不強求」。

黃大謙也來留言力挺「很感謝炎亞綸為了讓反霸凌的影片不要太過嚴肅加了很多效果，希望大家知道這句話只是在開玩笑，因為那個網友感覺也不是酸民，他應該是真的分不出來兩個人差別在哪」，還附上一張九宮格認證照片，讓大家選出含有炎亞綸的照片。

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