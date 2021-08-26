炎亞綸擊敗劉以豪許光漢　成網民最想睇拍BL劇男演員：那就來吧！

台灣近年積極開展BL市場，多部講述男男戀的劇集和電影如《深藍與月光》、《HIStory》系列的《圈套》、《那一天》及《近距離愛上你》單元、《永遠的第一名》、《刻在你心底的名字》均大受歡迎，更因此捧紅了多名新人。然而，現時除了新人演員會接拍BL作品之外，就連偶像級演員都開始願意拍攝同性題材，主演過《我的寶貝四千金》、《致，第三者》及《獨家保鑣》等多部偶像劇的謝佳見，去年答應拍攝BL題材的劇集《酷蓋爸爸》，並在劇中有不少親熱鏡頭而引起不少關注。



電影《刻在你心底的名字》是近年最受囑目的台灣BL作品。（《刻在你心底的名字》劇照）

謝佳見（左）主演過《我的寶貝四千金》、《致，第三者》及《獨家保鑣》等多部偶像劇，去年破天荒拍攝BL題材的劇集《酷蓋爸爸》。（《酷蓋爸爸》劇照）

近日有網民投票選出最希望見到出演BL劇的男演員，在台灣數一數二的一線男演員都在名單之上，最終炎亞綸擊敗人氣極高的劉以豪、許光漢及邱澤等人奪第一名，成為網民最期待拍BL的台灣男演員。炎亞綸見到這麼多人想自己拍BL劇，更霸氣留言表示：「那就來吧！」，直接坦然接受挑戰的言論引起網民轟動，瘋狂tag一班拍攝BL劇的團隊及導演幫炎亞綸開一套劇：「有演一定看爆」、「我等你演BL等很久了」、「一定要演，拜託」、「真的超適合的」，紛紛表示好期待。

炎亞綸成為網民最期待拍BL的台灣男演員。（Instagram：@aayan1120）

炎亞綸霸氣留言表示「那就來吧！」，直接坦然接受挑戰的言論引起網民轟動（Facebook圖片）

點擊觀看網民投票選出最希望見到出演BL劇的男演員排名：

+ 28

點擊觀看更多炎亞綸的照片：