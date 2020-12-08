內地節目洩露藝人禁忌話題名單　汪東城嚴禁提起飛輪海及炎亞綸

有男版《乘風破浪的姐姐》之稱的內地男團真人騷《追光吧！哥哥》，邀請到汪東城、陳曉東及明道等21位已出道男藝人比賽爭取再以男團身份出道備受關注。節目於上周六（5日）正式首播後，卻突然在網上瘋傳一份節目組內部機密文件，將出演節目參賽藝人、主持人及嘉賓等25人的禁忌點全數曝光。

內地男團真人騷《追光吧！哥哥》上周六（5日）正式首播。（微博：@追光吧哥哥）

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

在微博上瘋傳的一份名為「《追光吧！哥哥》藝人禁忌點」的文件清楚羅列出出演節目的藝人分別不可以提及的話題。於今年6月透過經理人宣布已婚兼成人父消息的台灣男演員明道，卻被標上「不想提當爸爸的事情，盡量避開人夫形象」；至於與蘇有朋同屬組合小虎隊的陳志朋，則表明「不要大量提小虎隊，最好title也不要打小虎隊陳志朋」；陳曉東則強調要「正方向的宣傳」，不要談一起的八卦。

明道想避開人夫形象。（微博：@追光吧哥哥）

陳志朋表明不希望提及自己是小虎隊成員的身份。（微博：@追光吧哥哥）

陳曉東只希望透過節目正面宣傳。（微博：@追光吧哥哥）

汪東城過去曾被指於飛輪海時期與炎亞綸不和，今年7月更曾被內地網民批評是台獨分子，最終他在微博發文揚言自己是中國人平息事件，這些亦成為他的禁忌，表明「規避台灣、地域、語言，飛輪海相關：炎亞綸、CP粉」。另外，熱愛cosplay的汪東城亦表明一切有關動漫、二次元和火影內容都需要先溝通，因為「藝人對這個領域很嚴謹」。

汪東城嚴禁節目提起台灣、地域、語言、飛輪海相關及炎亞綸等話題。（微博：@追光吧哥哥）

炎亞綸和汪東城傳不和多年。（炎選絕品官網圖片）

名單上最多要求的莫過於去年參加《青春有你》奪第一名的李汶翰，6年前以男團UNIQ身份出道的他雖然於去年憑節目以限定團體UNNIE第二次出道，並在隊中擔任隊長、主唱及中心位（center），但他卻在節目表明「關於組合UNIQ UNNIE的經歷及組合名都盡量不提」，甚至強調不可以提及「多次回鍋」、「出道6年仍然不紅」等話題。

UNIQ和UNNIE出身的李汶翰表明不可以提及組合UNIQ和UNNIE的經歷及組合名。（微博：@追光吧哥哥）

主持之一的鄭爽希望以形象正面為主，不准提及前男友及感情話題。（微博：@追光吧哥哥）

點擊觀看完整禁忌名單：