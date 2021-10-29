我是現場｜ MC預告下次要跳舞　洪嘉豪唔執輸：我唯有騷肌

本地音樂會系列《我是現場》音樂會003，在剛過去的周未一連兩晚舉行，洪嘉豪(Kaho）與張天賦(MC)完成首晚演出後，在後台接受獨家訪問時，MC哼著《狂人日記》，與喊到把聲唔係好搵得返嘅Kaho，情緒各有不同，但提到如果有part 2時，兩位的表現卻又十分一致……



洪嘉豪與張天賦首次舉行大型音樂會，之前預計過的錯唱歌詞、走錯位通通發生了，但無損二人的心情，Kaho更笑言:「呢啲咪就係live囉。」

首次開大型音樂會，MC認為未能兼顧四面台的觀眾，所以只給予6.5分，而Kaho亦只給予7分:「因為做漏、做錯、走錯位，但我唔係發夢，而係太high，好想去好好珍惜今次機會，然後我又因為哭咗，我想話喊完之後把聲返唔到嚟，去到最後完全係死頂。」

一連兩晚到《主角光環》都淚崩。(資料圖片)

第二場連MC都失守 ，Kaho都嚇一跳。

第一晚完騷後，Kaho在IG發文表示:「明天不會哭了」結果第二晚如常地哭了，甚至比第一晚更為感觸，問他看到現場觀眾的鼓勵，自信可有稍微增加，他說：「其實今年係逐漸多咗，但都係嗰句，自己心唔係自己俾自己，當然我有不停提醒自己要相信自己，經過今日，見到大家咁熱情，原來有好多人鍚我哋，係會返返嚟，喊係因為太傷心，喺呢個行業打滾，總會遇上錯敗。」MC表示在後台聽到Kaho落淚時，感到十分心痛：「始終大家識咗咁多年，有啲嘢大家睇唔到，但朋友會知，好feel到佢當下心情。」

如果再有下次，「賦豪」話可以考慮搵埋陳蕾……

Kaho與MC雖然既是朋友又是同事，但《我是現場》其實是他們首次真正合作，兩場門票售罄，無疑令他們已開始幻想下一次……「下一次我一定會跳舞，我真係好想跳，其實我係高估咗自己，以為可以準備好啲歌，但原來唔得，連跳舞都唔夠時間練，所以呢個騷一完我就開始排舞。」既然MC準備跳舞，Kaho又想準備什麼呢?「我唯有騷肌，人生總要試一次，我都係高估自己，以為可以練到（肌肉），但原來唔我，我真係有練，但決心去做時只得返15日……」

MC話原來都有考慮過騷肌，仲買埋啞鈴，可惜又要學韓文、又要練歌，所以肌肉準備不了：「我今日著呢件皮褸，我都覺得如果入面冇著……」（陳順禎攝）

MC今年初正式加盟華納，一年不到已經推出4首單曲，當中《反對無效》更奪得903專業推介冠軍，再加上兩場的《我是現場》，絕對是超額完成吧？他說：「今年係開心到癲，一來公司俾我自由度好大，咩曲風都有，同埋可以出到4首歌，我係好滿意。 而且有幸地同自己朋友一齊開騷，又好心滿意足，同埋疫情下好多嘢停晒，但我feel到自己冇停過，一直係行緊，所以係好開心幸福。」