黃日華35年前舊宅特設酒吧招呼朋友　婚後住三層高大屋擁巨廳

現年60歲的黃日華自1980年畢業於無綫（TVB）藝員訓練班後正式出道，演繹過不少英雄人物的他紅遍兩岸三地，奠定一線主角地位，更是無綫80年代五虎將之一。備受力捧的黃日華出道短短幾年已經成功置業，日前TVB在YouTube上載了一段1986年節目《K-100》探訪黃日華屋企的短片，當年他選擇在公司附近買樓，方便出入，而他的住宅由用色到窗外景色都令人有舒適的感覺，他更特設酒吧招呼朋友，而家中的大浴室及影迷送的擺件都是他的心頭好！



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雖然黃日華對自己首次置業的屋企十分滿意，但如果要一家人一起居住，始終空間不太夠，而黃日華婚後就搬入三層高的大屋，2019年他與女兒黃芷晴一起參加內地真人騷《女兒們的男朋友》時就曝光了他們的屋企，當時黃芷晴的約會對象陳一天到她家中作客，從節目中所見黃日華屋企有三層，客廳設於二樓，空間十分闊落，整體設計以白色為主，簡約大氣，除了客廳外，三樓的廚房也很大，各種設備一應俱全，乾淨企理。在節目中黃芷晴與陳一天一起在露台食飯，同樣空間開揚。

客廳空間十分闊落！（影片截圖）

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黃日華過往在劇中飾演的角色男子氣概十足，但原來他也有充滿童心的一面，從節目中所見他屋企客廳的玻璃櫃還擺滿了一整面牆的Lego玩具，全部都是他自己砌成。黃日華與女兒黃芷晴感情深厚，每逢爸爸生日，黃芷晴都會在屋企與他慶祝，雖然黃日華太太梁潔華在去年5月不幸病逝，但屋企處處都掛着兩公婆的合照，可見兩人夫妻情深。

好多Lego！（影片截圖）

屋企處處都掛着黃日華與太太梁潔華的合照。（IG@wongadrian）